Río Gallegos: citytours gratuitos durante las vacaciones de invierno

Se trata de distintos citytours que parten de los centros integradores comunitarios desde mañana lunes hasta el jueves. Hay paseos para todos los gustos: museos, monumentos, naturaleza, la historia de Néstor Kirchner, cementerio, ferroportuario, etc. Es gratuito, para turistas, visitantes y vecinos; una oportunidad para pasar una jornada agradable y recorrer la capital provincial.

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad ha programado una serie de actividades destinadas a los vecinos que se encuentran en receso invernal, para disfrutar en familia y conocer la historia y los atractivos de Río Gallegos. Se trata de citytours que partirán de los mismos barrios para mayor comodidad y llegada a toda la comunidad.

Así lo explicó la titular del área, Mercedes Neil, quien sostuvo que “en esta oportunidad, vamos a buscar a los vecinos en su barrio para que no se pierda de estas actividades. Los puntos de encuentro serán los CENINES, quienes deseen participar solo deben inscribirse entrando al link de la actividad que quieras realizar, completar el formulario y marcar por cual Cenin necesitan que los busquemos. Pick up en tu barrio se ideó porque entendemos la necesidad de muchas personas que no tienen traslado y se les dificulta llegar hasta Turismo. Por eso se trabajó con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, para poner como punto de encuentro los cenines y llegar a todos los vecinos”, dijo la funcionaria recordando que “son actividades gratuitas que se ofrecen a la comunidad”.

Sobre las propuestas, contó que el primer paseo será por los Museos de esta capital, el próximo lunes 24 de julio a partir de las 14:00 horas. En este caso, la partida se dará desde los cenines Nº 1, Nº 5, Nº 6 y Nº 7 y para anotarse deben ingresar al siguiente link https://forms.gle/ZMg6tdEYGo8NoLoF7

En tanto, el martes 25 de julio, a partir de las 15 horas la propuesta será un recorrido por los valiosos Monumentos de Río Gallegos. En punto de encuentro será los Cenines Nº 2, Nº3 y Nº 4. Para participar: https://forms.gle/vwAXer9w1L4kMo5Z8

El Circuito Ferroportuario será el miércoles 26/07 a las 15:00hs, partiendo desde el Cenin Nº 2, Nº 3 y Nº 4 anotándose en https://forms.gle/vgnsZyacUz8ZNrxb8

Este mismo día, se sumará otro paseo, el denominado Circuito NK donde se recorrerán lugares y monumentos históricos asociados a la vida y obra del ex presidente Néstor Kirchner. Este recorrido comenzará a las 16:00hs partiendo desde los Cenines Nº 1, Nº 5, Nº 6 y Nº 7. Formulario de inscripción: https://forms.gle/NaCGC2ZvzNwHP47X9

El jueves 27 serán 2 las actividades programadas para los vecinos. Por un lado, el recorrido dentro del programa “Que la naturaleza te sorprenda” donde se recorrerán atractivos naturales urbanos: El tour partirá a las 14 horas desde los Cenines Nº 1, Nº 5, Nº 6 y Nº 7. Para anotarse: https://forms.gle/p8qWtvG5MDNo6Cuh9.

Por otro lado habrá un Walking Tour Cementerio, a la misma hora desde los Cenines Nº 2, Nº 3 y Nº 4. Para participar: https://forms.gle/j4hYoF9VKjDDeP1p8

Para cerrar, Neil dijo que “tenemos grandes expectativas porque la gente está esperando las propuestas de turismo para salir a conocer la ciudad de otra manera. Queremos que todos puedan disfrutar de estas propuestas y tener una agradable experiencia turística”.