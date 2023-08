Tanarro: “Estamos seguros que se trata de una falta de mantenimiento y de inversiones”

En ese sentido, el fiscal de Estado, Fernando Tanarro se refirió a la situación y a las acciones que llevaran adelante desde el Gobierno a través de la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado. “Es una situación compleja porque estamos seguros que se trata de una falta de mantenimiento y de inversiones por parte de la empresa Transpa S.A. que es la que tiene a su cargo el transporte de la energía eléctrica en toda la Patagonia. Lo que hicimos a través de SPSE es enviar hoy a la misma, una carta documento a la misma, para que nos den las explicaciones y garanticen el funcionamiento del suministro eléctrico”, explicó. Además, recalcó que no es la primera vez que se hace, dado que en alguna ocasión cuando hubo algunos cortes en el mes de abril se hizo lo propio. “En su momento solicitamos las explicaciones, pero no hubo caso”, agregó.

Por otra parte, Tanarro indicó que en esta jornada también se hizo una presentación al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) porque es la autoridad de aplicación y responsable de controlar a estas empresas. “Esto está controlado a nivel nacional y tiene que ver con el interconectado en la parte sur del país. Estamos trabajando y tratando que nos den las explicaciones del caso y que además se produzcan los trabajos necesarios para solucionar estos problemas”, expresó.

“Es importante recalcar que en esta situación no tiene que ver SPSE y no tenemos la forma de resolver el problema porque es de Transpa S.A. y de sus transformadores. Además, depende de la capacidad que tengan para resolver rápidamente cualquier eventualidad que de produzca en el servicio. Tienen la obligación de garantizarnos el servicio de electricidad y es lo que no están haciendo. Eso es lo que estamos reclamando a través de la carta documento”, manifestó el Fiscal de Estado.

“Venimos desde hace tiempo insistiendo que se deben realizar las inversiones y los mantenimientos necesarios como para que todo funcione en optimas condiciones”, remarcó.

En cuanto a lo que exigirá puntualmente la Provincia de Santa Cruz al ENRE, es que aplique las sanciones que merece la empresa Transpa S.A. “Son multas necesarias para que puedan entender que deben brindar el servicio sin escatimar esfuerzos”, consideró.

Antes de concluir, pidió a la comunidad que esté tranquila porque desde el Gobierno de Santa Cruz y la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, se están haciendo todas las tratativas y esfuerzos para resolver estos problemas lo más rápido posible y que no vuelvan a suceder. “Insistimos que el interconectado es nacional y el transporte de energía lo hace una empresa privada y como muchas empresas de este tipo en nuestro país lo que omiten hacer las inversiones necesarias”, finalizó.

Fuente: AMA Santa Cruz – LU 14 Radio Provincial