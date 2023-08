Yanina Gribaudo: "Santa Cruz quiere cambiar"

"En toda la provincia hay una gran necesidad de CAMBIAR. La gente está cansada y angustiada porque no llega a fin de mes y los problemas son siempre los mismos”, manifestó.

Gribaudo recorrió la zona norte de Santa Cruz junto a Leo Roquel para presentar propuestas en Caleta Olivia, debatir con vecinos y dialogar en los distintos barrios.

"Estamos recorriendo toda la provincia, trabajamos junto a Eduardo Costa y Roxana Reyes para cambiar la realidad de la provincia que está harta de ver pasar las oportunidades y que todo siga igual”, sentenció.

Y agregó que "la falta de servicios básicos y la falta de trabajo son los problemas principales de toda la provincia junto con los problemas en la Educación. No puede ser que no haya clases, que las escuelas no estén en condiciones y que los maestros cobren mal en una provincia llena de recursos y que tiene tanto para crecer".

EL CAMBIO REAL

Gribaudo dijo que el único cambio genuino en Santa Cruz está representado por los que vienen luchando contra el modelo K desde siempre: "Cambia Santa Cruz es la fuerza que representa el cambio en la provincia, aunque muchos ahora se llenen la boca hablando de cambiar y hacer las cosas distinto, cuando llevan 40 años gobernando y no resolvieron nada."

“Les pedimos a los vecinos que vayan a votar pensando en que esta elección se define entre Cambia Santa Cruz o más de lo mismo; los que ya gobernaron y son socios del modelo de Alicia y la Campora o un nuevo modelo”, finalizó.