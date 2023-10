“Santi” Gómez: “Mis ganas de trabajar y cambiar las cosas me llevan a ser candidato a intendente”

En primer lugar, en el acto mostraron un vídeo institucional que detalla todo lo que planifica “Santi” Gómez para RGL y luego hablaron los primeros candidatos a concejales. Delfina Brizuela, que encabeza el sublema “Integración Río Gallegos”, expresó que “hay miradas que faltan, porque a muchos proyectos le falta la perspectiva de género y de inclusión”. Pidió una ciudad “más libre, justa e inclusiva” y que eso buscará desde el Concejo Deliberante.

También lo hizo Agustín Cequeira, segundo en la lista, que empezó a hacer pastas caseras en la casa de sus padres y hoy es un empresario del rubro gastronómico. “Aprendí y crecí mucho. Lo resumo en compromiso y constancia. Es una receta que me ha dado buenos resultados. Con esas ganas, quiero llevar a cabo todos proyectos que tenemos para Río Gallegos”, dijo.

Javier Alzamora, comerciante local, tiene un fuerte rol social con actividades para los niños y jóvenes en el centro de la ciudad y decidió involucrarse en la política este año. Alzamora, que va primero en el sublema “Hasta la Victoria Siempre”, detalló su trabajo desde que era chico y cómo creció su local. Por su parte, Genesis Morales, que secunda al comerciante y es referenciada con el deporte, subrayó que “estamos siempre muy comprometidos con los vecinos y vecinas de la ciudad y debemos seguir trabajando para construir, por eso me metí en la política”.

Al inicio de su discurso, ante un salón lleno, “Santi” Gómez valoró el acompañamiento de la gente y de quienes participan en el proyecto Me Gusta Río Gallegos. “Me involucro en la política porque pienso que si soñamos y trabajamos de verdad por lo que queremos lograr, lo podemos conseguir. Vengo de una familia que se propuso eso en el ámbito privado y con esfuerzo lo logró. También amigos que hicieron lo mismo”, explicó Gómez y señaló: “Entiendo que viene por ese lado. Mis ganas de trabajar y de cambiar las cosas me han llevado a estar hoy acá contando nuestra visión”.

El candidato a intendente de Río Gallegos, en estos días, ha ido presentando su plataforma política para la ciudad: en salud, la creación de un Hospital Municipal Materno Infantil; en deporte, la implementación de una Agencia para desburocratizar y apoyar a las instituciones; en turismo, un Ente Mixto de Promoción Turística con participación del sector estatal y privado; en infraestructura, una nueva costanera, parques, urbanización de espacios públicos y de los barrios más alejados; y en educación, una escuela de Artes y Oficio y el diseño de un colegio municipal.

“A veces suenan como futuristas las propuestas y algunos piensan que no se pueden hacer. Eso nos llevó a estar acá. Si decimos que no se puede hacer, que no hay más para avanzar, sin querer nos vamos achatando y nos acostumbramos a tener la ciudad que tenemos. Lo que intento todos los días, en cada reunión, en cada encuentro, es esto: pensemos y soñemos porque gestionando y trabajando lo podemos transformar. Podemos hacer un Hospital Municipal y una escuela de Arte y Oficio. Nos tenemos que involucrar en la educación. No puede ser que no haya clases en Río Gallegos y no hagamos nada. Nos acostumbramos a que sea normal. Que la salud no sea como merecemos. Lo mismo en el deporte. Si planificamos y gestionamos lo haremos”, se explayó Gómez.

Sobre su objetivo como intendente, el joven candidato dijo que “tiene que ver con trabajar, gestionar y hacer buenos equipos de trabajo” y remarcó que “no vengo de la política, todos saben que provengo de otro sector. Que la política no nos marque el camino hacia donde vamos, que lo que marque eso sean los sueños que nos proponemos. Estoy seguro que de esa manera lo vamos a lograr. No pasa por los candidatos, sino por lo que cada uno sueña y se proponga como ciudad. Tenemos que volver a soñar, pensando en el otro. Me impliqué porque quiero que esto cambie de verdad”.