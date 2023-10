José Luis Janezak: "Grasso es transparencia cero, improvisación y falta de austeridad"

Luego de la última sesión del Concejo Deliberante, el candidato a Concejal por la Coalición Cívica ARI José Luis Janezak criticó a los Concejales oficialistas, expresando que: “una vez más los concejales “levantamanos” del Intendente Grasso, sin decir una sola palabra votaron para enviar al archivo un pedido de informes de autoría del Concejal Prof. Pedro Muñoz, que solicitaba al Intendente Pablo Grasso que informe cuál es el incremento presupuestario generado por la creación de la Secretaría de Turismo y qué funciones o misiones o proyectos diferentes puede cumplir ahora el área de Turismo con el rango de Secretaría Municipal, que no se pudieran cumplir o realizar siendo una Dirección bajo la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, como lo era hasta entonces”.

“Este rechazo a cualquier pedido de informes para que el Intendente rinda cuentas, fue y es una constante en el Concejo Deliberante”, y cabe resaltar que “esta falta de transparencia se agrava por el hecho de que tampoco el Intendente Grasso ha puesto en funcionamiento el Boletín Oficial Municipal Electrónico, creado mediante una Ordenanza de autoría del Concejal Pedro Muñoz, que está vigente pero que tampoco se cumple. En este Boletín Oficial deben publicarse todos los actos de gobiernos, Decretos, Licitaciones, Contratos, Adjudicaciones de Tierras Fiscales, Ordenanzas, etc.”.

Al respecto el candidato a Intendente Julio “El Francesito” Audi expresó: “Además de la falta de transparencia de la actual gestión, existe un desmesurado gasto destinado a la estructura orgánica política, debido al incremento permanente de las Secretarías Municipales como es el caso de la recientemente creada Secretaría de Turismo, sin que ello redunde en mayores beneficios para la comunidad. Grasso triplicó la estructura administrativa y de cargos políticos, llegando a tener actualmente 12 Secretarías, cuando el Municipio siempre funcionó con sólo 4. Esto sólo sirvió para crear más cargos políticos con buenos sueldos, que deben pagar los vecinos de Río Gallegos con los altos impuestos que también incrementó Grasso”.

Janezak completó: “Podemos afirmar que en la gestión de Grasso rige la “Transparencia Cero” porque no rinde cuentas, no se contestan los pedidos de informes, no muestra los expedientes de obras públicas ni los contratos para poder saber cuánto se gasta en cada fiesta o cuánto costó el insólito “parque de los Dinosauros” por ejemplo, no se publican los Decretos ni Resoluciones. Además se maneja con una permanente improvisación malgastando el dinero de los vecinos en obras innecesarias y creando más cargos políticos”.

Por su parte, Audi sostuvo: “Nosotros vamos a bajar de los impuestos municipales, eliminar el requisito del libre deuda para tramitar la lic. de conducir y vamos a reducir el número de las Secretarías de 12 a 4. Proponemos un modelo gestión totalmente opuesto al del actual Intendente Pablo Grasso, nosotros queremos cambiar el sistema para gobernar con Transparencia Total, de manera Austera y con Planificación del Desarrollo Urbano, priorizando llevar los servicios básicos a todos los barrios de nuestra ciudad".