Javier Milei con Mirtha Legrand: "Cavallo fue el mejor economista de la historia"

"Soy una leyenda y la leyenda debe continuar": con esas palabras inició Mirtha Legrand el 55° año del programa que conduce, para lo que convocó a una pareja para su programa inaugural: Javier Milei y Fátima Flórez.

En sus primeras palabras en el programa, el candidato presidencial celebró que la conductora utilice un vestido lila: "Sigamos pintando todo de violeta, el color de La Libertad Avanza".

Luego de que Fátima Flórez precise que su vínculo no nació en su último encuentro en el programa sino por redes sociales, Mirtha Legrand le preguntó a Javier Milei si le interesa el matrimonio: "El problema es cuando se mete el Estado. Si es un contrato entre partes yo no tendría ningún tipo de problema, pero el problema es cuando el Estado se pone a regular algo, que como todo lo que hace el Estado hace daño. La intromisión del Estado, dentro del contrato matrimonial, hace que las parejas empeore".

"Si creo en el contrato, pero no creo en el contrato intervenido por el Estado, como era de esperar para un liberal", siguió el referente libertario y Mirtha Legrand lo interrumpió: "Sos antimatrimonio, entonces". "Soy virgen de matrimonio", agregó Milei y recalcó: "Sigo invicto".

En el medio de la cena, la conducto interpeló a Javier Milei: "¿Por qué lo insultaste al Papa? Le dijiste comunista". "En eso tan lejos no estoy", respondió el candidato libertario.

Javier Milei con Mirtha Legrand sobre las elecciones

Durante la entrevista, Mirtha Legrand le agradeció al candidato presidencial el obsequio de su libro, titulado "El fin de la inflación", y le consultó si efectivamente la terminaría. "Quédese tranquila, que si me votan yo voy a terminar la inflación", dijo.

A su vez, dijo que sus propuestas de dolarización y eliminación del Banco Central no tienen solo rechazo de los economistas: "Está dividido porque en rigor los medios están afines con los políticos y son cómplice de su estafa. Entonces llevan a economistas que están en contra de la dolarización y a favor de que los políticos le siga robando a la gente. Hay economistas muy prestigiosos que sí están a favor y muchos de ellos están trabajando conmigo".

Consultado sobre por qué recibe apoyo juvenil, Javier Milei analizó: "Los jóvenes son naturalmente rebeldes al status quo y el status quo en la Argentina es socialista, naturalmente la rebelión tenía que ser liberal". "Los jóvenes tienen menos tiempo de exposición a la educación pública, que es adoctrinamiento puro, ya sea de gestión estatal o privada", interpretó.

Javier Milei habló de Carlos Menem con Mirtha Legrand

Avanzado el programa, Mirtha Legrand le preguntó a Javier Milei cuál era su opinión sobre Domingo Cavallo. "Cavallo fue el mejor economista de la historia argentina", afirmó el candidato presidencial apuntando al ministro de la dictadura militar, el gobierno de Carlos Menem y la presidencia de Fernando De la Rúa.

Posteriormente, recordó cuando conoció a Carlos Menem: "Tuve la oportunidad de conocerlo antes de su partida y fue algo muy emocionante. Las reformas que hizo durante los '90 fueron muy formidables". "Era un hombre muy encantador", agregó Mirtha Legrand.

No sólo valora a Menem y Cavallo: el candidato presidencial de La Libertad Avanza escogió varios funcionarios de los '90 para integrar su equipo de gobierno. En la conformación de su Consejo de Asesores Económicos, Javier Milei seleccionó -entre otros- a Carlos Rodríguez, experimentado académico de 76 años con un Ph.D. en la Universidad de Chicago que trabajó dentro del Fondo Monetario Internacional y fue asesor financiero de distintos países europeos, incluso la ex Unión Soviética.

En Argentina, fue un funcionario de importancia de Carlos Menem, ocupando el cargo de Jefe del Gabinete de Asesores -rol que el propio Javier Milei aseguró que eliminaría- del Ministro de Economía entre 1996 y 1998, en simultáneo con la titularidad de la Secretaría de Política Económica. Renunció luego de que se rechace su propuesta de privatizar el Banco Nación.

El ministro de Economía durante ese período fue Roque Fernández, también miembro del equipo de Javier Milei. De 76 años y doctorado en la Universidad de Chicago, en su estadía estadounidense logró tener estancias laborales en organismos de primer nivel global, como la OEA, el Banco Mundial y el FMI.

En nuestro país fue miembro fundador de la Ucedé en 1982 y director del Banco Central de la República Argentina durante la presidencia de Domingo Cavallo, al que sucedió en el Ministerio de Economía en 1996 hasta el fin del menemismo, en 1999. Durante su gestión se privatizó el Correo Argentino, los aeropuertos e YPF, aunque debió dar marcha en dos propuestas: la expansión del IVA y la extensión de la edad jubilatoria.

Otro funcionario con experiencia en la década de los '90 es Darío Epstein, cuya formación fue en la Universidad de Michigan y ejerció entre 1992 y 1994 la titularidad de la Comisión Nacional de Valores. Durante la gestión de Carlos Menem fue uno de los principales asesores para el proceso de privatización de empresas estatales. Posteriormente, tuvo una extensa trayectoria en la banca privada: Citibank, Booz Allen Hamilton, Banco Mayo Cooperativo Limitado, Banco de Crédito y Securitización, entre otros.

Finalmente, existe otro dirigente con vínculos con el menemismo que se acercó al referente libertario: el presidente del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo(81 años). Apoyado en la estructura de la hinchada de Chacarita, club del cual fue presidente, ascendió dentro de la CGT y llegó a ser referencia durante la presidencia de Carlos Menem en los '90. En la década posterior, representó a un peronismo disidente al kirchnerismo y se presentó en distintas elecciones en Catamarca, su provincia natal, aunque nunca superó el segundo puesto. Desde cargos legislativos y gremiales influyó en la CGT hasta que fue desplazado por el triunvirato que asumió en 2016. Sin embargo, su cercanía con Mauricio Macri le permitió su último rol político a nivel nacional: por resolución judicial, asumió como interventor del Partido Justicialista durante cuatros meses, en el 2018.

