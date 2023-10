Se realizó la Audiencia Pública por la Central Termoeléctrica 240MW

Una nutrida asistencia de Río Turbio y de la Cuenca Carbonífera se dió cita para analizar los informes de los ingenieros a cargo de la Central y de la Consultora Ambiental COOPROGETTI, que exhibió los resultados del estudio ambiental determinando que la Central cumple ampliamente todos los requisitos para salir del modo funcionamiento de prueba y entregar energía al Sistema Argentino de Interconexión de manera regular.

En el Centro Cultural de la Municipalidad de Río Turbio, trabajadores, empresarios, funcionarios y una gran cantidad de actores relacionados a la actividad de YCRT participaron de la esperada audiencia pública, manifestando su apoyo al proyecto de YCRT y en defensa de nuestra carbonífera estatal, primordial para la economía de la provincia de Santa Cruz.

“Los trabajadores entendieron que gran parte de su futuro depende de la consolidación del proyecto carboeléctrico. Escuchamos distintas expresiones, todas positivas” manifestó el Interventor Daniel Peralta, que expresó un emotivo recuerdo a los mineros fallecidos en la Mina 5. “Una vez dado el permiso ambiental que necesitamos para funcionar y crecer, a través de la generación de energía, vamos a poder orientarnos a lo que viene en el futuro, como ampliar la base de recursos que tiene el carbón. Esto implica dar certezas a la búsqueda de otros instrumentos de financiamiento para el yacimiento, que nuestros megas van a valer más y vamos a poder discutir en la mesa de Camesa, con otros generadores de energía, el valor de nuestro carbón con un permiso sostenible”.

La emoción y el orgullo por lo conseguido predominaron durante toda la audiencia, mientras ingenieros y trabajadores del yacimiento se referían a la culminación del proyecto como un hito personal y profesional.

En lo estrictamente ambiental, el Ingeniero Guillermo Raele, Gerente General de la Central y el Ingeniero Juan Manuel Jorge de COOPROGETTI dieron detalles del diseño y funcionamiento de la usina y su tecnología de última generación. Las conclusiones fueron contundentes, el uso de agua no se ve afectado, siendo nuestra Central una de las pocas en el país y el mundo cuyo diseño y condensador masivo reutiliza el agua y no arroja agua caliente al ambiente; las emisiones se encuentran muy por debajo de las permitidas por la legislación, y las cenizas producidas en la combustión son materia inerte no contaminante.

Se hizo particular mención a la importancia del impacto humano además del ambiental, la Cuenca Carbonífera tiene certezas y progreso a partir de la Central Termoeléctrica 240 MW, que está funcionando en forma sostenida desde hace ya un año.