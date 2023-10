La emoción de Luisana Lopilato tras convertirse en ciudadana canadiense

Como en una película romántica, en 2008 la vida de Luisana Lopilato cambió para siempre. Todo comenzó en un recital que Michael Bublé dio en el Teatro Gran Rex, en donde se conocieron, y desde ese momento, comenzaron a planificar una vida juntos. “Yo lo fui a ver al teatro, me compré las entradas. Yo tocaba el saxo y me encantaban las canciones. Fui con mi hermana y ahí un chico me preguntó si quería una foto. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, contaron juntos por ese entonces en el living de Susana Giménez.

Lo que vino luego es conocido por todos: el músico canadiense se transformaría en el padre de sus cuatro hijos y se mudaría con él a una enorme mansión en Canadá. Ella aprendería inglés y él español. Y ahora, luego de 16 años de vivir en ese país, la actriz de Casados con hijos logró obtener la nacionalidad y lo contó mediante un posteo en su cuenta de Instagram.

“Quiero compartirles una de las mayores alegrías de mi vida y es que hoy por fin me convertí en ciudadana canadiense”, comenzó Lopilato y siguió junto a emojis de banderas y corazones: “Ahora soy Argentina y canadiense, mejor imposible”.

En ese sentido, la actriz reflexionó sobre el camino recorrido en ese país: “Pensar que pasaron casi 16 años. Aquí nacieron mi esposo y mis cuatro hijos, por eso ser canadiense es un privilegio enorme del cual estoy inmensamente agradecida a Dios y a la vida”.

“Gracias a Michael Bublé y a mis hijos por bancarme con cada examen que hice, también gracias a mi familia que me acompañó siempre desde Argentina”, escribió en su posteo, en el que también le agradeció a una amiga que fue fundamental en el proceso. “Gracias Canadá por hacerme parte de esta maravillosa y gran Nación “, expresó para cerrar su carta.

Pronto el texto -que también escribió en inglés- se llenó de comentarios amorosos y fue bien recepcionado por sus casi siete millones de seguidores, celebrando la novedad. Uno de los primeros en escribirle fue el cantante, quien no se encontraba en su país pero, como mostró la protagonista de Casados con hijos, siguió el proceso por videollamada. “Estoy tan orgulloso de tí. Te amo Luisana”, le dedicó junto a emojis de corazón y de banderas de los dos países, Canadá y Argentina.

Tras oficializarse la noticia, la ex Rebelde Way celebró junto a un grupo de amigas, con quienes comieron típicos platos canadienses. Y seguro luego, en el plano íntimo, hizo lo propio con sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

Horas después, en sus historias, la actriz compartió un video compilado sobre distintos momentos desde su llegada a Canadá. Desde que era joven y soltera hasta su presente, casada y con una familia numerosa.

FUENTE: Infobae.