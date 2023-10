Alicia Kirchner respaldó a Massa y llamó a defender la salud y la educación pública

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó este martes en la localidad de Río Turbio el acto por el día de la lealtad. El mismos e realizó a las puertas de las elecciones generales, por lo que la mandataria realizó un fuerte respaldo a la figura del candidato Sergio Massa. Asimismo cuestionó las políticas de estado que proponen Javier Milei y Patricia Bullrich. El acto se llevó adelante luego de una caminata. La cuenca como lugar elegido no es menor, ya que el Ministro de Economía fue el más votado en el sector. A la hora de tomar la palabra, la mandataria indicó que “en este día de la lealtad reflexionaba en que votamos el domingo. Esto es simple: o votamos el plan de negocios especulador de dos candidatos que no quieren a los trabajadores, o votamos a Sergio Massa, que lleva la bandera de lo que todos queremos: el peronismo, la lealtad, que llevó evita, Néstor y cristina”.

En este sentido, remarcó que el acto del Día de la Lealtad rememora una jornada en el que el pueblo se puso de pie. Es la llama viva que tenemos que tomar permanentemente. Que cada compañero que ha elegido el camino, se ha jugado por ello”.

La Gobernadora recordó la figura de Matías Mazú, señalando que desde siempre se sostiene la bandera de la lealtad. Rememoró la época de Mauricio Macri a nivel nacional y cómo afectó esto a la provincia. “Nos querían sacar, pero cuando uno tiene sueños y convicciones, vieron que pudimos. Creemos en los sueños, pero no se olviden que en ese plan de negocios estaba el ingeniero Macri, que nos hizo todas”, lamentó.

En otro orden y con la vista puesta en lo que viene –Alicia es candidata a senadora-, remarcó que “no abandono las banderas jamás. Los abrazo con el alma. Voy a defender no solamente al rio turbio y cuenca que amo, sino a toda la provincia de Santa Cruz”.

Asimismo cuestionó los dichos de Miilei y Bullrich de “terminar con el peronismo”, preguntándose “¿cómo pueden decir una barbaridad así? ¿Cómo pueden renegar de la salud y educación pública y de un estado presente”

Alicia remarcó que Massa asumió en Economía en un momento difícil, señalando que el peso existente es la deuda con el FMI. “En santa cruz tenemos la fuerza de la defensa de los derechos. Que no se vote con el descontento. Arrasan con derechos. Con los derechos humanos y sociales no se juega. Con la dignidad no se juega. La libertad se conquista todos los días. Sigamos construyendo sueños”, cerró.

FUENTE: Tiempo Sur.