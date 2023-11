Leo Roquel exige a Grasso la detención inmediata de las obras de antenas 5G

El concejal Roquel señaló que “la obra en cuestión propiedad de una empresa de telefonía celular que opera en la localidad, no ha presentado el estudio de impacto ambiental que se exige por Ordenanza para este tipo de construcciones, estudio que debe contar con el visado correspondiente otorgado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz".

Asimismo, subrayó "la legislación vigente establece claramente que no está permitida la instalación de infraestructura de telecomunicación en inmuebles donde funciones centros de salud en todas sus escalas, geriátricos, residencias de ancianos, establecimientos educacionales de cualquier nivel, jardines de infantes, edificios declarados de interés patrimonial, plazas y parques; y precisamente el terreno donde se colocará esta antena 5 G está muy cerca de un gimnasio municipal muy concurrido y también de una escuela, a los que se suman las cientos de viviendas particulares situadas en todo el sector”.

“De esta manera me sumo a la preocupación de los vecinos no solamente del barrio Gaucho Rivero, sino también de distintos puntos de la ciudad, quienes exigen saber fehacientemente y con todo su derecho por supuesto, que tipo de impacto puede generar la instalación de una antena de estas características y si su puesta en funcionamiento, traerá o no consecuencias para la salud e integridad de la población. Con ese mismo fin, hoy justamente le envié una nota al secretario de Estado de Ambiente de la Provincia, Mariano Bertinat, solicitándole un informe detallado y preciso respecto a todo este tema”, finalizó el Edil.