Daddy Yankee cambia 'La gasolina' por Jesucristo: deja el reguetón por seguir su fe

Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, aprovechó su concierto de Puerto Rico, en el Coliseo de San Juan, ciudad donde nació, para dar una de las noticias más cruciales de su vida: se retira. A sus 46 años, Daddy Yankee ha decidido tomar otro camino diferente del de la música y el reguetón, y recorrerá la senda de la fe.

En su último vídeo en su perfil oficial de TikTok, se puede escuchar su discurso de despedida, donde explica por qué va a terminar con su carrera musical. “Mi gente. Este día para mí es el más importante de mi vida”, comenzó dirigiéndose al público. “Porque no es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito”, afirmó el cantante.

“Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío, que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida”, explicó el artista de manera críptica. “En ocasiones aparentaba estar bien, feliz, pero faltaba algo para hacerme completo”, confesó ante un público enmudecido. “Les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él”, explicó refiriéndose a Jesucristo.

La senda de la fe

“Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios”, rememoró. “Pero me di cuenta de algo que dice la biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?'”, dijo citando a San Mateo. “Por eso esta noche reconozco, y no me avergüenzo, en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí, y que yo viviré para él”, desveló Daddy Yankee.

“La Biblia dice que todo aquel que lo reconozca en público aquí en la Tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre”, citó de nuevo un pasaje de la Biblia. A continuación, agradeció a todos sus fans haberle escuchado, y afirmó que “este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo”. Con estas confesiones, se terminan dos décadas de Gasolina y otros grandes temas de su carrera, y comienza una nueva era para el artista de Puerto Rico.

Sin embargo, según ha explicado el puertorriqueño, todas las herramientas que tenga en su poder, "como la música, las redes sociales, las plataformas o un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para El Reino”. Para finalizar, deseó de corazón que sus fans le siguiesen acompañando en su nuevo camino, y les recordó que “no sigan a ningún hombre": "Yo soy un humano. Sigan a Jesucristo, él es camino, la verdad y la vida”, sentenció.

