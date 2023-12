EN VIVO: Milei juró y es el nuevo presidente de la Nación

Así confirmaron los voceros del presidente electo Javier Milei. Además, indicaron que, "ante los falsos rumores difundidos, el cierre del Banco Central no es un asunto negociable".

"No hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social", sostiene el comunidado firmado por el secretario general de la organización, Gerardo Martínez, al rechazar los planteos del Presidente electo: "La obra pública es en cualquier lugar del mundo una inversión y no un gasto", sostiene la organización.