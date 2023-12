Roxana Agulló: “Es hacer crecer nuestra cultura y visibilizar el trabajo de nuestros artistas”

La nueva secretaria de Estado Cultura, Roxana Agulló, anticipó cuáles serán sus premisas de trabajo de cara a esta nueva gestión. “Los dinosaurios son lo único que está en su lugar, estamos entrando en un espacio que volver a activar, hay que reestablecer los vínculos que se han cortado, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el edificio y muchas con el recurso humano”, dijo en primera línea en diálogo con EL MEDIADOR.

“Hoy conociendo la realidad real del edificio que tiene muchas falencias, muchos desgastes, problemas con la calefacción, las instalaciones, todo requiere de tiempo, dinero, y el personal que hay que reestablecer vínculos”.

“Hay situaciones irregulares que hay que resolver, por ejemplo, monotributistas que no saben si pueden seguir. Gente que está nombrada en espacios que no son donde tienen que trabajar, mucho personal que no está viniendo al establecimiento”, subrayó.

“Mañana tendremos una charla con los medios para contar los proyectos que vamos a llevar adelante”, remarcó.

Respecto a la escuela Provincial de Danza: “Hoy estoy recibiendo las renuncias de todos los directores, algunos continuarán y otros serán removidos de su espacio. Tiene que ver con una mirada de Secretaria, la escuela de danzas va a recibir modificaciones vamos a intentar de que se convierta un espacio de todas las danzas y de toda la provincia, que se genere intercambio en toda la provincia”.

“Espero el acompañamiento del personal y autoridades, el gobernador fue muy claro en su discurso de que no importante de dónde venía la persona que se acerque a colaborar, pero sí importa hacia dónde vamos todos juntos. Es hacer crecer nuestra cultura, el visibilizar el trabajo de nuestros artistas”, aseguró.

Cambios en la Secretaría

Finalmente, puntualizó: "Quiero tener la figura de un intendente, que maneje la parte de edificio, mantenimiento. Vamos a tener un Director Provincial que va a ser Diego Aguirre, que viene de Puerto Deseado, que tiene un manejo de muchos artistas y gente de Zona norte, y después direcciones generales como existían".

"Vamos a incorporar realizaciones artisticas a cargo de Mixa Guemes, incorporamos el teatro y la música, y la Dirección General de Promoción Cultural a cargo de Nancy Torreblanca, que viene trabajando en el Complejo", cerró.