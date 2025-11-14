Adorni negó que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público y fijó postura sobre el monotributo

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó hoy que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público, en respuesta al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, según expresó hoy en una conferencia en la Casa Rosada. 

"Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley", dijo Adorni. 

Reforma tributaria: el Gobierno analiza eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias

Luego, Adorni recordó que Aguiar afirmó que trabaja para generarle una "crisis" al gobierno del presidente Javier Milei. "De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello", arremetió Adorni durante la conferencia en Casa de Gobierno donde la Agencia Noticia Argentinas está acreditada. 

"Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del Presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa", agregó. 

También puso paños fríos a la discusión laboral y tributaria, con foco en el monotributo: "Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son".

