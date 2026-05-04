Ross: "Garantizamos el control del niño sano y del embarazo"

La ministra de Salud, María Ross, destacó la puesta en marcha del tomógrafo en Río Turbio para evitar traslados de riesgo. Esta inversión estratégica, sumada a la adquisición de 60.000 kilos de leche fortificada, refuerza el sistema sanitario santacruceño en un contexto económico complejo.

Descentralización y tecnología sanitaria

La llegada de este equipamiento no es solo una mejora técnica, sino un cambio estructural en la atención de los pacientes del interior que, hasta hace poco, debían recorrer cientos de kilómetros para estudios de rutina. "Lo más importante de destacar es lo que ahora se va a evitar esa sociedad al tener que trasladarse a la ciudad de Río Gallegos, para hacerse un simple estudio programado", explicó la funcionaria provincial.

La inversión total, que alcanzó el millón y medio de dólares para el equipo, y otros 500 millones de pesos en infraestructura técnica, responde a un reclamo social de larga data. Ross subrayó que, ante las inclemencias climáticas, evitar que un paciente o un profesional deba subirse a una ambulancia en ruta es una prioridad absoluta de seguridad.

Soberanía alimentaria y control sanitario

En paralelo a la inversión en tecnología, el Ministerio de Salud y Ambiente asumió el compromiso de sostener la entrega de insumos esenciales que antes dependían de la esfera nacional. Se confirmó la licitación de 60.000 kilos de leche fortificada con hierro, vitamina C y certificación sin TACC, cuya primera remesa de 20.000 kilos ya comenzó a distribuirse.

"Nosotros lo que nos garantizamos más que nada es la atención del control del niño sano y del embarazo", señaló la ministra, vinculando la entrega del producto con el cumplimiento efectivo del calendario de vacunación obligatorio. Esta estrategia integral busca asegurar que el recurso llegue a las familias que cumplen con los controles preventivos, en los centros de salud de toda la provincia.

Abordaje integral de la salud mental

Finalmente, la cartera sanitaria ratificó su acompañamiento a las políticas de salud mental y consumos problemáticos, otorgando interés ministerial a las jornadas que se desarrollan en Cañadón Seco. El objetivo es romper con el estigma de las adicciones, incluyendo nuevas problemáticas como el juego y el uso de redes sociales.

"Todavía estamos en una época donde el tema adicciones es un tema tabú, que no se termina de entender, y es muy necesario poder ensamblar todos esos ejes", concluyó la doctora Ross, remarcando que el diálogo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo es clave, para actualizar los marcos normativos vigentes en la materia.