Intensifican rastrillajes en Río Gallegos para encontrar a Aníbal Cepeda

La Policía de Santa Cruz continúa con la búsqueda de Aníbal Eduardo Cepeda, el vecino de 72 años desaparecido desde hace varios días, mediante un operativo que este miércoles se concentró en la Laguna María La Gorda y sectores de la ría en Río Gallegos. El Superintendente de Bomberos, Claudio Castro, confirmó que se realizan rastrillajes tanto en el agua como en zonas descampadas, utilizando botes, trajes de neoprene y drones, aunque hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos.

El despliegue forma parte de un trabajo conjunto coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, que articula tareas investigativas y operativas en el territorio. Mientras la Comisaría Segunda recorre la zona y alrededores, la División de Investigaciones (DDI) avanza con la recolección de datos que permitan orientar los procedimientos. En ese marco, ya se realizaron allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, donde se secuestraron elementos de interés para la causa.

Desde la fuerza indicaron que la investigación se mantiene bajo reserva para no entorpecer su curso, aunque no se descartan nuevos operativos en función de los indicios recolectados. Asimismo, reiteraron el pedido a la comunidad para aportar cualquier información que pueda ser relevante, comunicándose al 911 o acercándose a la comisaría más cercana, con el objetivo de avanzar en la localización de Cepeda.