Más de 100 emprendedores dieron vida a la Expo Cake Patagonia

La segunda edición de la Expo Cake Patagonia reunió a cientos de vecinos y vecinas en Río Gallegos durante un fin de semana cargado de sabores, capacitaciones y propuestas innovadoras. El evento contó con stands de emprendedores, masterclass, shows en vivo y la participación de reconocidos referentes de la pastelería y creación de contenido gastronómico.
11 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

Con una importante convocatoria de vecinos y vecinas, la Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante este fin de semana la segunda edición de la Expo Cake Patagonia, un evento que reunió a más de 100 emprendedores y convocó a profesionales y aficionados de la pastelería y la repostería en las instalaciones del Club Boca Río Gallegos.

La propuesta se desarrolló durante el sábado y domingo, de 16 a 22 horas, con entrada libre y gratuita, y ofreció un amplio cronograma de actividades que incluyó masterclass, charlas, degustaciones, shows en vivo y stands de emprendedores locales y regionales.

El intendente Pablo Grasso, la diputada Nacional Moira Lanesan y el secretario de Producción, Comercio e Industria Gerardo Mirvois, recorrieron los distintos espacios, dialogaron con emprendedores y emprendedoras y destacaron la importancia de generar este tipo de encuentros para fortalecer la economía local y acompañar el crecimiento de quienes apuestan al trabajo independiente y al desarrollo de nuevos proyectos en la ciudad.

Durante las dos jornadas, el público pudo participar de capacitaciones y experiencias vinculadas al mundo de la pastelería, además de conocer productos, técnicas y propuestas innovadoras impulsadas por emprendedores de la región.

La Expo Cake Patagonia también contó con la presencia de invitados especiales reconocidos en el ámbito de las redes sociales y la creación de contenidos gastronómicos. Entre ellos estuvo Melanie Díaz, conocida como “Gota de Azúcar”, referente de la pastelería digital con millones de seguidores en distintas plataformas.

Asimismo, participó Germán Benítez, pastelero e influencer destacado por sus producciones creativas y educativas, quien compartió experiencias y conocimientos con el público asistente.

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