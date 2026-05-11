Jairo Guzmán: “Nadie está pensando en hacer atractiva a Santa Cruz para inversiones”

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, mantuvo un encuentro con autoridades de la Aduana con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de los controles en los ingresos y egresos de la provincia de Santa Cruz.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Guzmán sostuvo que hay diferentes problemáticas a las que “hay que dar soluciones”.

“Una de ellas es el Paso Integración Austral, pero también tenemos otros pasos que debemos reforzar, el tema del transporte de mercadería que hay entre ambos países y queremos buscarle una solución práctica para que esto se resuelva. En algunos casos estamos viendo que venga inversión del sector privado y en otros lugares viendo cómo desde el Estado Nacional se van a reforzar los pasos fronterizos. Es un trabajo que venimos haciendo hace rato y que estamos avanzando”, indicó.

En esa línea, dijo que desde su espacio “trabaja constantemente” para la llegada de inversiones que mejoren la calidad de vida en la provincia de Santa Cruz.

“Vos imaginate cómo es proponerle a una empresa o a cualquier tipo de industria que se venga a radicar a la provincia, si del otro lado aparece una noticia donde el Ministro de Trabajo, que debería ser una herramienta de articulación importante ante los conflictos gremiales, cualquier tipo de conflicto que tengas en el tema laboral, sea juez y parte en una situación como la que se descubrió. Da muy poca seriedad”, cuestionó.

Además, consideró que tanto la Ley 90/10 como la creación de la SAU fueron “decisiones erradas”.

“Mientras que desde el gobierno nacional y desde mi función como legislador trabajamos para ver de qué manera podemos garantizar y dar señales claras para que vengan inversiones a la provincia, desde el lado del gobierno provincial se hace todo lo contrario para desalentar la llegada de inversiones”, sentenció.

También apuntó a los municipios y señaló que “no hay uno solo que esté eliminando tasas, que esté bajando, que esté desregulando; no hay nadie que esté pensando en cómo hacer atractiva a la provincia de Santa Cruz para la llegada de inversiones”.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Pedro Luxen, quien lo mencionó en medio de un cruce con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

“Yo desconozco las intenciones por las cuales el jefe de Gabinete me nombró. Independientemente de los problemas que tengan entre ellos, no soy parte de eso. Para mí son parte de lo mismo, el gobierno provincial es un desprendimiento del kirchnerismo, entonces no tengo necesidad de ponerme de un lado ni del otro”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “ambas realidades, tanto la del gobierno municipal como la del gobierno provincial son lamentables”.

“Entrar en el juego de que ellos empiecen a chicanearse por redes sociales y que a uno lo quieran meter en el medio no me parece bien, es una falta de respeto principalmente para los contribuyentes y para los santacruceños que lo están pasando mal”, manifestó.

A su vez, consideró que tanto las autoridades provinciales como el intendente “están totalmente desenfocados de la situación real que está pasando el vecino de Río Gallegos y los santacruceños en general”.

Guzmán señaló que “el problema es que los políticos viven una realidad paralela que no vive el vecino común”.

“Ellos viven en elección constante, es algo que deberíamos cambiar, tenemos que trabajar para no tener elecciones cada 2 años, creo que eso es una deuda que estamos teniendo con la sociedad porque no podemos vivir en elección constante”, expresó.

Consultado por la situación del PAMI, Guzmán aseguró que “a pesar de las cosas que hay que mejorar, sigue siendo una de las mejores obras sociales del país y de Latinoamérica”.

“Puede haber algunos inconvenientes, pero el PAMI trabaja muy bien, tiene un capital humano muy bueno”, expresó.

Además, destacó que durante su gestión se logró un “avance importantísimo” en torno a la entrega de pañales.

“Antes los pañales tenían que ir a retirarlos a una farmacia, hacer el pedido y luego de 10 días aproximadamente llegaban. Hoy directamente los pañales llegan a los domicilios y son cosas que se van resolviendo porque teníamos localidades donde no tenían una farmacia donde retirar sus pañales y tenían que ir a una localidad cercana a poder ir a buscarlos, ahora directamente les llega a su domicilio. Creo que se ha avanzado mucho en eliminar intermediarios porque también es así que tiene un sobrecosto el organismo a la hora de distribuir. Yo creo que ha servido tanto para los afiliados como para el organismo en poder mejorar la atención”, indicó.

Para finalizar, se refirió al escándalo de corrupción que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y sostuvo que “tanto los medios de comunicación como gran parte de la oposición encuentran en esto lo único donde pueden asirse para criticar o para tener algo con que hacerle mella al gobierno”.

“Esto está más cerca de una falta de mérito que de una condena. Una cosa es lo que digan los medios y otra cosa es lo que judicialmente se pueda hacer. Esto depende estrictamente de que Adorni se presente a la justicia y la justicia sea quien evalúe la situación. Pero independientemente de eso yo creo que hay cosas más importantes para la vida de los argentinos de las cuales no se está hablando”, insistió.

“Si Javier Milei tomó la decisión de respaldarlo, yo no soy quien para discutir la decisión del presidente de la Nación”, concluyó.