Explosión en Perito Moreno: confirmaron tres muertes y hay pacientes con graves quemaduras

El Ministerio de Salud difundió el parte oficial sobre las personas afectadas por la tragedia ocurrida el domingo en un complejo habitacional. El Gobierno Provincial activó un operativo especial y continúa la investigación para determinar las causas del hecho.
11 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

El Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale” de Perito Moreno difundió este lunes el parte oficial sobre el estado de salud de las víctimas de la explosión e incendio ocurrido el domingo en un complejo habitacional de la localidad. El informe confirmó el fallecimiento de tres personas: Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de apenas dos meses. Además, varios pacientes debieron ser derivados a centros de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Entre los heridos trasladados se encuentran Rocío Castañares, de 8 años; Sofía Castañares, de 12; y Mía Estrada, de 11 años, quienes fueron derivadas al Hospital Zonal de Caleta Olivia con quemaduras AB en gran parte de sus cuerpos. También fue trasladado Dylan Gómez, de 10 años, por politraumatismos contusos cortantes. En tanto, Daiana Estrada, de 38 años, fue derivada al Hospital Distrital de Las Heras y permanece estable con asistencia respiratoria, según indicaron las autoridades sanitarias.

webvero - 2026-05-11T131757.724La Ministra Ross supervisó en Caleta la situación de los heridos

El parte médico también señaló que siete personas recibieron el alta tras ser atendidas por inhalación de monóxido de carbono, disnea y traumatismos leves. Además, Soledad Gómez, de 30 años, continúa internada por distintos traumatismos. Desde el Gobierno Provincial informaron que todos los pacientes derivados presentaban quemaduras de consideración al momento de ser asistidos, aunque permanecen bajo seguimiento especializado dentro del sistema sanitario santacruceño.

Tras la tragedia, el gobernador Claudio Vidal convocó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz para coordinar el operativo de asistencia y contención en Perito Moreno. Mientras equipos provinciales trabajan junto a las familias afectadas y avanzan con el reacondicionamiento del sector siniestrado, Protección Civil realiza un relevamiento en viviendas cercanas ante el riesgo de derrumbe. Paralelamente, continúa la investigación para determinar cómo se originó la explosión que conmocionó a toda la provincia.

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