Intendentes de Santa Cruz presentan proyecto para que los Fondos del UNIRSE se redistribuyan con Municipios y Comisiones de Fomento

En medio de la crisis económica y la caída de recursos, intendentes y comisionados de distintas localidades de Santa Cruz impulsaron un proyecto de ley para redistribuir el 50% de los fondos del UNIRSE entre municipios y comisiones de fomento. La iniciativa busca fortalecer las finanzas locales y garantizar el pago de salarios, servicios esenciales y asistencia social.
14 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

Los intendentes de Las Heras; Antonio Carambia,  de El Calafate: Javier Belloni, de Pico Truncado: Pablo Anabalón; de Río Turbio:  Darío Menna,  de Los Antiguos: Zulma Neira; de Puerto Deseado: Raul Martínez, de  Río Gallegos: Pablo Grasso, de 28 de Noviembre: Aldo Aravena y el Presidente del Comisionado de Koluel Kaike: Tomás Cabral presentaron ante la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial, con el objetivo de garantizar recursos para los municipios y comisiones de fomento en medio de la compleja situación económica que atraviesa la provincia y el país.

La iniciativa propone la creación de un Programa de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial, mediante la utilización del Fondo Fiduciario UNIRSE, distribuyendo el 50% de los recursos existentes entre municipios y comisiones de fomento de acuerdo a los coeficientes de coparticipación vigentes.

En los fundamentos del proyecto, los jefes comunales remarcaron la fuerte caída de los ingresos municipales producto de la crisis económica, la paralización de la obra pública nacional, la eliminación de fondos nacionales, situación que afectó el empleo, el consumo y la recaudación en distintas localidades.

Asimismo, sostuvieron que los municipios son la primera línea de contención social y que diariamente deben afrontar demandas vinculadas al funcionamiento de servicios esenciales, asistencia social y recomposición salarial de los trabajadores municipales.

El proyecto establece que los fondos podrán ser destinados al pago de haberes, actualización salarial, cancelación de deudas, sostenimiento de servicios públicos y otras erogaciones necesarias para el funcionamiento de cada administración local.

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