Compañía General de Combustibles (CGC) presentó su 5° Informe de Inversión Social y reafirmó su trabajo junto a la comunidad de Santa Cruz

CGC presentó su 5° Informe de Inversión Social, una herramienta que desde hace cinco años permite visibilizar, el trabajo que la compañía desarrolla junto a organizaciones aliadas en la provincia.
14 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

Compañía General de Combustibles reunió a representantes de organizaciones sociales, instituciones educativas, organismos públicos, empresas, periodistas y medios de comunicación, referentes comunitarios y vecinos de la localidad, donde se desarrollan gran parte de los programas impulsados por la compañía en la provincia.  

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Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, destacó durante la presentación: “Celebrar esta quinta edición del Informe de Inversión Social también nos invita a mirar el camino recorrido. Si bien hace cinco años comenzamos a sistematizar y visibilizar este trabajo, el vínculo con la comunidad viene desde mucho antes. Es muy valioso ver la red que fuimos construyendo junto a tantas personas e instituciones y cómo crecieron las iniciativas compartidas. Y eso refleja el sentido que le damos a la inversión social: para nosotros es realmente una inversión, porque nos permite crecer como personas y como comunidad. Creemos en construir vínculos de largo plazo y acompañar el desarrollo local, porque Santa Cruz forma parte de nuestra historia, identidad y futuro”.

Durante el encuentro, Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, junto a directivos de organizaciones aliadas y participantes de los programas, intercambiaron miradas sobre los logros alcanzados, las oportunidades y los desafíos vinculados al desarrollo de iniciativas de impacto social en la provincia.

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El Informe 2025 resume el alcance de los programas desarrollados durante el último año y el crecimiento sostenido de las iniciativas impulsadas por CGC.

Entre los principales resultados del año, se destacó:

• Más de 6.400 personas participaron de programas de inversión social.
• 306 becarios universitarios, deportivos y de oficios digitales formaron parte de los programas de becas.
• 7 becarios finalizaron sus estudios universitarios en la Provincia.
• 100 estudiantes de escuelas técnicas especializadas en hidrocarburos realizaron prácticas profesionalizantes.
• 23 proyectos de organizaciones de la sociedad civil recibieron acompañamiento técnico y financiero.
• 77.440 hectáreas fueron protegidas para la conservación de la biodiversidad.
• Más de 440 toneladas de materiales fueron donadas a 14 entidades.
• 146 colaboradores participaron como voluntarios en iniciativas sociales y ambientales.
Desde CGC destacaron además la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo en red y la construcción de alianzas entre organizaciones, instituciones, sector privado y organismos públicos para generar nuevas oportunidades y profundizar el impacto en el territorio junto a las comunidades.


El 5° Informe de Inversión Social de CGC se encuentra disponible para su lectura en la web: https://bit.ly/CGCIS2025.

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