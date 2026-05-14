Gran convocatoria en el taller de crecimiento personal impulsado por el Municipio

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos realizó un balance positivo del taller “Crecimiento Personal y Desarrollo de la Imagen Integral”, una propuesta que se desarrolló desde el 5 de mayo a lo largo de cinco jornadas y que contó con una importante participación de jóvenes y familias de la ciudad.

La iniciativa estuvo orientada a brindar herramientas vinculadas al desarrollo personal, el desenvolvimiento social y la construcción de la imagen integral, promoviendo además espacios de acompañamiento y fortalecimiento de la autoestima. La jefa del Departamento de Centros de Promoción de Derechos, María José Oyarzo, destacó el compromiso de quienes participaron y aseguró que la convocatoria superó las expectativas. “Estamos muy contentos. Participaron familias completas.

Padres y madres que en un principio acompañaban decidieron quedarse y formar parte de todas las jornadas”, señaló. Durante los encuentros se abordaron contenidos relacionados con postura corporal, comportamiento social, fotografía, cuidado personal, desenvolvimiento en distintos ámbitos y automaquillaje, entre otras temáticas. Oyarzo explicó que el taller también buscó aportar herramientas útiles para la inserción laboral de los jóvenes.

“Muchos de los participantes ya están en búsqueda de empleo y este tipo de capacitaciones les permite acercarse a ámbitos más formales y adquirir recursos para desenvolverse de otra manera”, indicó. Además, remarcó la importancia del enfoque integral de la propuesta. “No solo se trata de aprender herramientas u oficios, sino también de trabajar lo personal y lo individual, que es fundamental para la vida cotidiana”, sostuvo.

Otro de los aspectos destacados fue la participación de profesionales invitados que compartieron sus conocimientos y experiencias durante las distintas jornadas. Debido a la buena respuesta de la comunidad, desde el área municipal ya analizan replicar la experiencia en el futuro. “Sirvió mucho para que los participantes puedan reconocer qué quieren y qué necesitan. Seguramente volveremos a realizar este tipo de acciones”, adelantó.

El cierre formal de la capacitación se llevará adelante el próximo sábado 23 de mayo, con la entrega de certificados a quienes participaron de la propuesta.