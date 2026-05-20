Gabriel “Faty” Oliva: “Hay que acompañar al gobierno y ayudar a la gestión”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el exdiputado provincial, Gabriel “Faty” Oliva, se refirió al 19° aniversario de Encuentro Ciudadano y ratificó su acompañamiento a la gestión de Claudio Vidal.

“Encuentro Ciudadano es un partido político distrital, que empieza al calor de las huelgas, las movilizaciones y una sociedad que de repente despertaba en un momento en que el kirchnerismo estaba en su apogeo, con sus luces y sus largas sombras. Fueron épocas difíciles. Todos oyeron hablar de esas largas huelgas, esa rebelión que hubo en el pago chico de los Kirchner. Después de esto vinieron muchos años de construcción y de búsqueda de una sociedad más justa. Son muchos años de pelear, de apostar y de ganar y perder”, expresó.

Sobre la actualidad del partido, Oliva señaló que “Encuentro Ciudadano hizo una apuesta importante en la última elección general con la construcción del frente Por Santa Cruz”.

“Eso nos llevó muchas discusiones, mucha gente no estaba de acuerdo, pero como todas estas cosas nosotros las negociamos, entonces cada vez que hay que hacer una decisión importante la discutimos mucho y después nos alineamos”, señaló.

“Estamos en una etapa en que estamos apostando por un cambio en la política de Santa Cruz. Hay cosas que estamos de acuerdo, cosas que no. La gestión no es tan fácil, estamos en una situación muy difícil a nivel país, la economía. Y, en esta etapa, creemos que hay que ayudar a la gestión”, afirmó.

En esa línea, consideró que “hay que acompañar al gobierno y tratar de que las cosas funcionen para Santa Cruz”.

“Tenemos varios de nuestros compañeros que están trabajando y trabajando fuerte para aportar en cada una de las áreas”, expresó.

No obstante, señaló que el frente electoral “necesita relanzarse y replantearse objetivos”. “Eso es algo que nosotros planteamos constantemente, pero las discusiones las damos dentro y no salimos a pasarlas por los medios. Seguimos participando, seguimos apostando fuerte y creemos que Santa Cruz a pesar de sus grandes problemas está en otra etapa”, afirmó.

Por último, al ser consultado por el proyecto de deuda en dólares que impulsa el gobierno provincial, “Faty” sostuvo que “a nadie le gusta la palabra endeudamiento y mucho menos en dólares, pero la situación en Santa Cruz está bastante complicada”.

“En este momento, me parece que tomar un préstamo tendría que mirarse con mucho cuidado, porque tenemos que garantizar que ese préstamo vaya a lo que se está planteando, a obras que permitan ahorrar dinero o apostar a aumentar la producción. Me parece muy importante que sea todo transparente, que podamos hacer inversiones importantes”, manifestó.