Más de 500 artistas dieron vida a la Velada Patriótica organizada por la Municipalidad de Río Gallegos

En la antesala de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante una multitudinaria Velada Patriótica en el Polideportivo del Boxing Club, donde cientos de vecinos y vecinas disfrutaron de una noche cargada de música, danza, tradición y encuentro comunitario.
25 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

Durante la jornada se presentaron ballets folklóricos, músicos locales y artistas invitados, con la participación de más de 500 artistas en escena. Además, hubo espacios para emprendedores gastronómicos y artesanos locales, junto a muestras artísticas y entrega de escarapelas.

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Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación del Pericón Nacional, coordinado por el Ballet El Nuevo Molle y acompañado por más de 50 bailarines de distintos elencos de la ciudad. También se entonó el Himno Nacional Argentino con la participación del grupo de intérpretes de lengua de señas “Manitos que Hablan”.

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El intendente Pablo Grasso acompañó la velada junto a integrantes del Gabinete Municipal y destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la identidad nacional, la cultura local y el encuentro de las familias de Río Gallegos.

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