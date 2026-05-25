Más de 500 artistas dieron vida a la Velada Patriótica organizada por la Municipalidad de Río Gallegos

Durante la jornada se presentaron ballets folklóricos, músicos locales y artistas invitados, con la participación de más de 500 artistas en escena. Además, hubo espacios para emprendedores gastronómicos y artesanos locales, junto a muestras artísticas y entrega de escarapelas.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación del Pericón Nacional, coordinado por el Ballet El Nuevo Molle y acompañado por más de 50 bailarines de distintos elencos de la ciudad. También se entonó el Himno Nacional Argentino con la participación del grupo de intérpretes de lengua de señas “Manitos que Hablan”.

El intendente Pablo Grasso acompañó la velada junto a integrantes del Gabinete Municipal y destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la identidad nacional, la cultura local y el encuentro de las familias de Río Gallegos.