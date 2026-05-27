Ana María Ianni: “El subsidio será solo al consumo y a discreción del Ejecutivo”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la diputada nacional Ana María Ianni aseguró que la modificación al Régimen de Zona Fría “es un proyecto cruel” que ataca “cuestiones básicas y derechos para vivir con dignidad”.

En primer lugar, Ianni remarcó que, en caso de convertirse en ley, los cambios impactarán en las facturas de gas de los santacruceños.

“Nosotros hoy tenemos un subsidio que alcanza más o menos el 50% del monto total de la tarifa que recibimos. Lo que va a pasar ahora es que el subsidio va a ser contemplado solo al consumo de gas; transporte y distribución no van a estar subsidiados. Por lo tanto, vamos a tener un incremento”, explicó.

Por otro lado, la diputada señaló que el proyecto “tampoco dice de cuánto va a ser el subsidio al consumo del gas”.

“Se estima que puede ser entre un 30% hasta un 50%, pero eso queda a criterio y consideración de la autoridad competente, que en este caso lo va a establecer el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía. O sea que va a ser un subsidio discrecional, que no está escrito formalmente en el proyecto, por lo cual la incertidumbre es aún mayor”, apuntó.

Ianni recordó que no es la primera vez que el gobierno nacional intenta avanzar con esta medida.

“La zona fría tuvo varios intentos de ser modificada. La Ley de Bases, que fue el primer megaproyecto que envió el Poder Ejecutivo apenas asumió, también el año pasado cuando se trató el presupuesto para 2026, capítulo que nosotros logramos votar masivamente en contra, y ahora van por el tercer intento”, señaló.

La diputada aseguró que se trata de un “proyecto cruel que ataca cuestiones que son básicas y que son derechos para vivir con dignidad”. Además, resaltó que se aplica en un momento del año donde empieza a incrementarse el consumo del gas y en una situación donde las familias ya recibieron incrementos en sus facturas.

“Es un ataque permanente al bolsillo de la gente”, manifestó.

“No estamos pidiendo que nos subsidien cosas que no necesitamos. Yo no quiero volver a la época durante el gobierno de Macri que decían que nosotros derrochábamos energía, que andábamos en nuestras casas en remera, que calefaccionábamos las veredas. El que no conoce el territorio, no conoce la geografía, no conoce nuestro clima, realmente hace este tipo de proyectos que lo que buscan es denostar y lo único que les interesa es recaudar para ellos y para las empresas amigas”, cuestionó.

Para finalizar, Ianni se refirió al proyecto de deuda en dólares que impulsa el gobierno de Santa Cruz y lamentó que “la crueldad que tiene el gobierno nacional se replique en el gobierno provincial”.

En esa línea, remarcó que la provincia está en crisis “con todos sus pocos recursos de ingresos comprometidos para saldar los anticipos que ha tenido de coparticipación”.

Además, consideró que “el endeudamiento en dólares solo le sirve al gobierno nacional”.

“Si esa plata es acreditada en favor de la provincia de Santa Cruz va a entrar al Banco Central, el Banco Central se la va a dar en pesos a la provincia para que pueda financiar lo que dice que va a financiar, y los dólares los va a manotear el gobierno nacional, que es el que los necesita para seguir pagando deuda”, advirtió.