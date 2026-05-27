El “Mundialito Municipal” sale a la cancha y recorrerá los barrios de Río Gallegos

La Municipalidad de Río Gallegos pondrá en marcha este sábado 30 de mayo el "Mundialito Municipal", con una atractiva grilla de desafíos deportivos y actividades recreativas para toda la familia.
27 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

El programa está diseñado para que niños, niñas y jóvenes disfruten de campeonatos de penales, desafíos de dominadas ("jueguitos"), pruebas de gol desde mitad de cancha y partidos de fútbol tenis. Concebido como un espacio de contención e integración familiar durante el periodo invernal, cada encuentro incluirá también un concurso al "mejor look mundialista" y un sector abierto para el intercambio de figuritas.

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Para incentivar la participación y equipar a los asistentes, se realizarán sorteos institucionales de pelotas de fútbol y camisetas oficiales de la Selección Argentina. Las jornadas se desarrollarán semanalmente en el horario de 15:00 a 17:00 horas, trasladándose cada sábado o domingo a un gimnasio diferente según el siguiente cronograma:

Cronograma de encuentros:

  • 30 de mayo: Gimnasio Municipal Eva Perón (Calles 38 y 41, Barrio Santa Cruz).

  • 7 de junio: Gimnasio Municipal Juan Domingo Perón (Barrio Municipal).

  • 13 de junio: Gimnasio Municipal Benjamín Verón (Batalla Puerto Argentino y José Ingenieros).

  • 20 de junio: Gimnasio Municipal 17 de Octubre (Obispo Angelelli y Bella Vista).

  • 28 de junio: Gimnasio Municipal Lucho Fernández (Zapiola y Balbín).

  • 5 de julio: Gimnasio Municipal Indio Nicolai (Calle 14 entre 13 y 17, Barrio San Benito).

  • 11 de julio (Cierre): Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha (Eva Perón y Pasaje Miranda).

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