El “Mundialito Municipal” sale a la cancha y recorrerá los barrios de Río Gallegos

El programa está diseñado para que niños, niñas y jóvenes disfruten de campeonatos de penales, desafíos de dominadas ("jueguitos"), pruebas de gol desde mitad de cancha y partidos de fútbol tenis. Concebido como un espacio de contención e integración familiar durante el periodo invernal, cada encuentro incluirá también un concurso al "mejor look mundialista" y un sector abierto para el intercambio de figuritas.

Para incentivar la participación y equipar a los asistentes, se realizarán sorteos institucionales de pelotas de fútbol y camisetas oficiales de la Selección Argentina. Las jornadas se desarrollarán semanalmente en el horario de 15:00 a 17:00 horas, trasladándose cada sábado o domingo a un gimnasio diferente según el siguiente cronograma:

Cronograma de encuentros: