El “Mundialito Municipal” sale a la cancha y recorrerá los barrios de Río Gallegos
El programa está diseñado para que niños, niñas y jóvenes disfruten de campeonatos de penales, desafíos de dominadas ("jueguitos"), pruebas de gol desde mitad de cancha y partidos de fútbol tenis. Concebido como un espacio de contención e integración familiar durante el periodo invernal, cada encuentro incluirá también un concurso al "mejor look mundialista" y un sector abierto para el intercambio de figuritas.
Para incentivar la participación y equipar a los asistentes, se realizarán sorteos institucionales de pelotas de fútbol y camisetas oficiales de la Selección Argentina. Las jornadas se desarrollarán semanalmente en el horario de 15:00 a 17:00 horas, trasladándose cada sábado o domingo a un gimnasio diferente según el siguiente cronograma:
Cronograma de encuentros:
30 de mayo: Gimnasio Municipal Eva Perón (Calles 38 y 41, Barrio Santa Cruz).
7 de junio: Gimnasio Municipal Juan Domingo Perón (Barrio Municipal).
13 de junio: Gimnasio Municipal Benjamín Verón (Batalla Puerto Argentino y José Ingenieros).
20 de junio: Gimnasio Municipal 17 de Octubre (Obispo Angelelli y Bella Vista).
28 de junio: Gimnasio Municipal Lucho Fernández (Zapiola y Balbín).
5 de julio: Gimnasio Municipal Indio Nicolai (Calle 14 entre 13 y 17, Barrio San Benito).
11 de julio (Cierre): Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha (Eva Perón y Pasaje Miranda).