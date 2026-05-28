"Él quedó en el lugar que quería estar": Con el testimonio de su madre, Río Gallegos recordó al héroe José Honorio Ortega

Los actos oficiales fueron acompañados por el intendente Pablo Grasso y contaron con la presencia destacada de José Ortega y Sonia Cárcamo, padres del soldado homenajeado. También acompañaron familiares, veteranos de guerra, autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad, la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D’Amico, concejales, funcionarios municipales, vecinos y una delegación de alumnos y docentes de la Escuela Primaria N° 78, institución que lleva el nombre del héroe local.



La jornada de conmemoración se inició en las instalaciones del Rotary Club local, para luego trasladarse al monumento erigido en memoria de Ortega. Allí, el intendente Grasso, junto a diversas autoridades y familiares, realizó la tradicional colocación de ofrendas florales.



Durante su discurso, el jefe comunal reflexionó sobre el significado del sacrificio del soldado riogalleguense, quien falleció el 28 de mayo de 1982 en plena batalla de Pradera del Ganso. Al respecto, Grasso aseguró que José Honorio Ortega “defendió nuestra patria, nuestros intereses, la bandera y nuestra identidad”.



Asimismo, el Intendente dedicó un párrafo especial al rol que desempeñan los excombatientes en la sociedad actual, quienes colaboran activamente a lo largo y ancho del país para continuar construyendo argentinidad y fortalecer la causa soberana.



En ese sentido, convocó a la unidad colectiva: “Necesitamos volver a juntarnos como argentinos. No podemos perder de vista el objetivo que plantaron nuestros héroes, que siempre van a estar presentes en el corazón de todos los habitantes de Argentina, Santa Cruz y principalmente en Río Gallegos, que es la ciudad que más conmemora a Malvinas”.



Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se vivió con las palabras de Sonia Cárcamo, madre del héroe, quien trazó un perfil humano de su hijo y dejó un mensaje para la juventud. Cárcamo expresó que en los homenajes queda representado fielmente el servicio que su hijo prestó a la patria en las Islas Malvinas, y recordó que él siempre se ofrecía para ir al frente al punto que rechazó la posibilidad de regresar al continente mientras aún se desarrollaba la guerra.



“Él quedó en el lugar que quería estar. Era una persona alegre, hacía chistes, le gustaba charlar", rememoró. Finalmente, la madre del soldado expresó su anhelo de cara al futuro: "Me gustaría que los chicos se encariñen más con las Malvinas porque, tarde o temprano, volverán a ser nuestras”.



El programa oficial en honor a Ortega continuó durante la tarde en el Teatro Municipal “Héctor Marinero” con la proyección del documental “Solo Conocido por Dios”, organizada por el Departamento de Malvinas de la Municipalidad de Rio Gallegos. La pieza audiovisual, hecha por el realizador Rodrigo Magallanes, reconstruye mediante un exhaustivo registro la historia y el legado del soldado santacruceño durante el conflicto bélico de 1982.