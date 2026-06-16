🔵⚪Mundial 2026 EN VIVO: el minuto a minuto de la Selección argentina

Buenos Aires, 16 junio (NA) – El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, compartió en sus redes sociales oficiales una foto junto al astro Lionel Messi y al mediocampista Rodrigo De Paul, en la previa al enfrentamiento ante Argelia por el Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los miembros de la delegación de la Selección argentina mantienen la tradición que han sostenido en el exitoso ciclo del entrenador Lionel Scaloni, compartiendo una tarde de mates en la previa a los partidos de la Selección argentina.

El combinado nacional se encuentra ante su debut en la Copa del Mundo norteamericana, que se organiza en Canadá, Estados Unidos y México, con un duelo ante Argelia este martes a las 22:00 (horario argentino), para abrir el Grupo J.