🔵⚪Mundial 2026 EN VIVO: el minuto a minuto de la Selección argentina

Los dirigidos por Lionel Scaloni quieren seguir haciendo historia.
16 de junio de 2026El Mediador El Mediador

⚽Mantienen la cábala: “Chiqui” Tapia publicó una foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Buenos Aires, 16 junio (NA) – El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, compartió en sus redes sociales oficiales una foto junto al astro Lionel Messi y al mediocampista Rodrigo De Paul, en la previa al enfrentamiento ante Argelia por el Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los miembros de la delegación de la Selección argentina mantienen la tradición que han sostenido en el exitoso ciclo del entrenador Lionel Scaloni, compartiendo una tarde de mates en la previa a los partidos de la Selección argentina.

El combinado nacional se encuentra ante su debut en la Copa del Mundo norteamericana, que se organiza en Canadá, Estados Unidos y México, con un duelo ante Argelia este martes a las 22:00 (horario argentino), para abrir el Grupo J.

⚽ “¡A brillar, Argentina!”: el guiño ricotero de Conmebol para la Selección antes del debut

Buenos Aires, 16 junio (NA) –– La CONMEBOL publicó un posteo especial para la previa del partido entre la Selección argentina y Argelia, por el debut del equipo nacional en el Mundial 2026, y sorprendió con una ilustración que homenajea a Oktubre, el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con la frase “¡A brillar, Argentina!”, el diseño recrea la estética oscura, popular y callejera del histórico álbum ricotero, pero adaptada al universo albiceleste: banderas argentinas flameando, bombos, hinchas, símbolos mundialistas y una multitud de personajes ligados al imaginario futbolero nacional.

En la imagen aparecen caricaturas de futbolistas actuales e históricos de la Selección argentina, mezclados con figuras populares de tribuna y guiños a distintas generaciones campeonas del mundo. Entre los rostros ilustrados se reconocen referencias al capitán del actual equipo, campeones del mundo recientes, ídolos de otras épocas, entrenadores y símbolos de la cultura argentina, en una composición que une fútbol, rock y memoria colectiva.

⚽ Qué dice la astrología sobre Messi en la previa a su sexto Mundial

Buenos Aires, 16 junio (NA) -- Lionel Messi debutará este martes con la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026, en Kansas, en una jornada cargada de expectativa deportiva y también de simbolismo astrológico, ya que el capitán nacido el 24 de junio de 1987 atraviesa días clave en plena temporada de Cáncer, su signo solar.

Lejos de cualquier certeza deportiva, la astrología ofrece una lectura simbólica del momento personal del rosarino, que afronta una nueva Copa del Mundo con el peso de defender el título conseguido en Qatar 2022 y con la posibilidad de transitar su última gran cita mundialista.

Messi, como canceriano, suele ser asociado por los astrólogos con la sensibilidad, la pertenencia, la memoria afectiva y el vínculo con las raíces, elementos que aparecen de manera constante en su recorrido con la camiseta argentina: la familia, Rosario, el grupo y la necesidad de sentirse protegido para rendir en plenitud.

⚽ Así le fue a los últimos campeones del mundo en sus debuts

La Argentina debutará este martes en el Mundial 2026 cuando se enfrente con Argelia, con la intención de no sufrir como les viene pasando en los últimos partidos de estreno a las selecciones que llegan como campeonas del mundo.

En las últimas décadas, los vigentes campeones del mundo sufrieron muchísimo en sus partidos inaugurales, con derrotas insólitas y eliminaciones muy tempraneras.

⚽ El once confirmado de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia

Buenos Aires, 16 junio (NA) -- La Selección argentina confirmó este martes la formación titular para enfrentar a Argelia, desde las 22, en Kansas, por el debut en el Grupo J del Mundial 2026, con Emiliano “Dibu” Martínez desde el arranque, Facundo Medina, como reemplazante de Nicolás Tagliafico, y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez en la delantera.

En definitiva, el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

⚽ Messi comienza su sexto Mundial: las estadísticas del astro argentino

Buenos Aires, 16 junio (NA) -- Lionel Messi comenzará este martes su sexta participación en un Mundial, cuando la Selección argentina se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J.

De esta manera, el astro rosarino se convertirá en el primer jugador en sumar minutos en seis Mundiales diferentes, aunque muy probablemente lo iguale Cristiano Ronaldo cuando llegue la hora del debut de Portugal.

⚽ La estadística de 32 años que intentará romper la Selección argentina esta noche ante Argelia

Buenos Aires, 16 junio (NA) -- La Selección argentina debutará en el Mundial 2026 esta noche cuando se enfrente con su par de Argelia, con el objetivo de cortar una racha que ya cumple 32 años.

Dicha estadística marca que la última vez que la "Albiceleste" ganó en un debut mundialista por más de un gol fue justamente en Estados Unidos, pero en 1994. En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Alfio Basile brillaron para golear 4-0 a Grecia, con una actuación estelar de Diego Armando Maradona.

⚽ Mundial 2026: la racha sudamericana que la Selección argentina buscará romper ante Argelia

Buenos Aires, 16 de junio (NA) — Argentina debuta en la Copa del Mundo frente a Argelia en el Kansas City Stadium por el Grupo J.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán la tarea de comenzar con el pie derecho para defender la corona lograda en Qatar 2022 y, además, contarán con la misión de quebrar un adverso registro sudamericano: los representantes de la Conmebol que jugaron hasta el momento en el certamen no registraron ninguna victoria, una racha que no se padecía desde la edición de 1974.

⚽ Messi y un mensaje antes del debut argentino en el Mundial: “Juntos”

Buenos Aires, 16 junio (NA) -- Lionel Messi publicó el lunes por la noche un contundente mensaje en su cuenta de Instagram en la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia, por el Mundial 2026, al compartir una imagen del plantel reunido en ronda durante el entrenamiento en Kansas con una palabra central: “Juntos”, acompañada por una bandera argentina.

El posteo apareció antes del estreno mundialista del equipo de Lionel Scaloni, que iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022 en medio de una enorme expectativa popular.

⚽ Los jugadores de Argelia calentaron el partido con Argentina: "Es un equipo como cualquier otro"

Buenos Aires, 16 junio (NA) -- Los jugadores de la selección de Argelia calentaron el duelo frente a la Argentina, a disputarse este martes, al señalar que el elenco albiceleste "es un equipo como cualquier otro" al que no le tienen miedo, más allá que es el defensor del título logrado en Qatar 2022.

En ese sentido, el defensor del Hellas Verona de Italia Rafik Belghali fue el primero en ponerle pimienta al choque con "la Scaloneta" al minimizar el desempeño del equipo sudamericano. 

“Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro”, deslizó Belghali, de 24 años, tras el entrenamiento en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, antes de viajar hacia los Estados Unidos para jugar la Copa del Mundo.

⚽ La emoción de Lionel Scaloni ante la pregunta de Martín Palermo, previo al debut de Argentina ante Argelia

Buenos Aires, 16 junio (NA)  -- El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se emocionó en la conferencia de prensa ante la sorpresiva presencia y pregunta de un viejo compañero, Martín Palermo. 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, ambos protagonistas tuvieron un momento de comedia donde Scaloni se sorprende y señala no haberlo visto a Palermo por la luz, preguntándole si estaba ahí desde el inicio de la conferencia. 

⚽ Mundial 2026: Scaloni confirmó que el Dibu Martínez y Julián Álvarez están “disponibles” para el debut ante Argelia

Buenos Aires, 16 junio (NA) -- El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Julián Álvarez están "disponibles" para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

"Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores", manifestó Scaloni en conferencia de prensa, al tiempo que agregó: "Hacemos las cosas lo mejor posible".

En este sentido, el director técnico también señaló que el delantero Julián Álvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra "disponible" para el primer partido del Grupo J.

⚽ Mundial 2026: incidentes en Times Square entre hinchas argentinos y argelinos en la previa del debut

Buenos Aires, 16 junio (NA) -- Un grupo de hinchas argentinos y argelinos protagonizó incidentes el lunes por la noche en Times Square, en Nueva York, en la previa del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, según pudo observar la Agencia Noticias Argentinas en videos que se viralizaron en redes sociales.

Las imágenes difundidas por distintos usuarios muestran momentos de tensión entre simpatizantes de ambos países en una de las zonas más concurridas de Manhattan, donde miles de turistas y aficionados se congregaron durante la jornada previa al encuentro.

Se observaron empujones, corridas y enfrentamientos verbales entre grupos identificados con camisetas y banderas de Argentina y Argelia. La situación generó preocupación entre los presentes y obligó a la intervención de efectivos de seguridad que se encontraban en el lugar.

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