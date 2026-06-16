José Blassiotto: “Santa Cruz necesita gestión y liderazgo político”

José Blassiotto, exministro de Economía de Santa Cruz, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador cuestionó la gestión de Claudio Vidal, consideró que la Ley de Financiamiento Estratégico no es la solución a los problemas financieros y aseguró que la actual situación económica responde a una falta de liderazgo político.

“La provincia necesita financiamiento para obras, como todas las provincias, pero lo que está pasando en Santa Cruz tiene que ver con una cuestión política y de gestión. Hay un déficit en la gestión y en la política”, afirmó.

El exfuncionario consideró que los conflictos salariales, los paros docentes y la situación económica en general son consecuencia de la falta de conducción.

“El problema de fondo es político”, insistió.

Blassiotto advirtió sobre la retracción económica y señaló que la falta de circulación de dinero afecta al comercio y a la actividad privada.

“No hay dinero en la calle”, afirmó, al tiempo que cuestionó la ausencia de políticas crediticias que permitan a las familias acceder a viviendas o desarrollar emprendimientos.

Para Blassiotto, las dificultades que enfrenta la administración provincial quedaron expuestas durante el tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico.

“Un gobernador que va a una Legislatura sabiendo que va a perder demuestra una debilidad política muy grande. Esa debilidad política fue expuesta por él mismo”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno provincial necesita “más diálogo, más consenso y acuerdos políticos” para revertir la situación.

El ex ministro comparó el escenario actual con el de 2013, cuando la provincia también atravesó dificultades financieras, y remarcó que la principal diferencia radica en la falta de articulación política con Nación.

“El gobierno provincial tiene que hablar con Milei para que resuelva la situación de Santa Cruz”, manifestó.

A su vez, consideró que deberían explorarse otras alternativas antes de avanzar con el endeudamiento en dólares.

“¿Por qué el gobernador Vidal no pide adelanto de regalías petroleras? ¿Por qué no se sienta con las empresas que explotan nuestros recursos naturales?”, planteó.

También atribuyó la situación actual a una combinación de “improvisación” y pérdida de respaldo político.

“Esto se resuelve con política y gestión”, remarcó.

Blassiotto consideró que el proyecto de endeudamiento en dólares “es para la tribuna”, al señalar que cualquier financiamiento de ese tipo requiere tiempos administrativos prolongados y organismos dispuestos a otorgarlo.

“La ley de financiamiento que pidió el gobernador es una excusa del problema político, de debilidad política que tiene y de gestión”, sentenció.

Finalmente, al ser consultado sobre los liderazgos políticos en Santa Cruz, destacó las figuras del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y del exvicegobernador Pablo González.

“Grasso tiene un liderazgo que es indiscutible” y “Pablo González es una persona que tiene mucha experiencia en la gestión pública”, sostuvo.

Por último, reconoció que mantiene interés por la actividad política y no descartó volver a participar.

“Me gusta la política. Estoy dispuesto a ayudar y a estar en los lugares que sean positivos para la sociedad”, concluyó.