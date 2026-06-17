La Municipalidad de Río Gallegos amplió el CAPS Peliche y fortalece la salud pública

La obra incorpora cuatro nuevos consultorios totalmente equipados que permitirán absorber de manera más eficiente las prestaciones de kinesiología. Además, se sumó equipamiento para rehabilitación con el objetivo de mejorar los tiempos de recuperación de los pacientes. La nueva infraestructura también representa un salto en el acompañamiento y la asistencia del área de Salud Mental, fortaleciendo la atención pública en la ciudad.

Durante el acto, que contó con la presencia del diputado Eloy Echazú, la presidenta del Concejo Deliberante Daniela D’amico, la concejal Soledad Kamú, secretarios del Gabinete Municipal, personal y profesionales de la salud, además de vecinos, se realizó el tradicional descubrimiento de una placa conmemorativa por los seis años de la recuperación del espacio por parte del Municipio. Asimismo, se entregaron nuevas computadoras de escritorio destinadas a la digitalización y modernización administrativa del centro.

La ampliación de la infraestructura responde de forma directa al sostenido incremento en la demanda de atención primaria en Río Gallegos. Según datos estadísticos oficiales del centro sanitario, en lo que va de 2026 el CAPS Peliche registró la cifra histórica de 21.326 prestaciones, alcanzando un promedio superior a los 203 pacientes atendidos por día a lo largo de 105 jornadas hábiles de cobertura efectiva.

Dentro del desglose de prestaciones se destacan 6.150 atenciones en el área de enfermería, más de 5.000 consultas entre clínica médica y medicina general, y 1.732 asistencias en pediatría. Asimismo, se brindó una fuerte respuesta con 972 consultas en especialidades como odontología, ginecología, nutrición, diagnóstico por imágenes, neumonología, endocrinología, cardiología, trabajo social y oftalmología, área en la que además se concretó la entrega de 293 anteojos. A estos servicios se suman más de 1.250 intervenciones psicológicas registradas en los meses transcurridos del año.

El secretario de Salud Pública, Quirino Pereira, destacó el impacto estratégico de la obra al señalar que esta ampliación representa "una verdadera política pública implementada para reforzar la atención primaria en un momento crítico desde el punto de vista sanitario, social y económico".

Pereira precisó que las flamantes instalaciones albergarán cuatro nuevos consultorios totalmente equipados. Allí funcionarán de manera centralizada el servicio de kinesiología, con un gimnasio adaptado para la rehabilitación osteomioarticular, y la Dirección de Salud Mental, cuya estructura fue implementada en febrero de 2025. El espacio sumará también policonsultorios dedicados a especialidades médicas estratégicas.

"El Estado nacional está ausente y el Estado provincial carece de políticas sanitarias claras; ante este panorama, el Municipio se hace cargo de la salud pública de los vecinos de Río Gallegos", enfatizó el secretario. Además, aprovechó la oportunidad para brindar un reconocimiento especial al Comité de Lactancia y Puericultura local: "Fuimos seleccionados por el Ministerio de Salud de la Nación para participar de la Analac (Encuesta Nacional de Lactancia), con el fin de recabar datos esenciales sobre la alimentación en la primera infancia".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Robles, trazó un balance político e histórico sobre la evolución del centro asistencial.

"Me acordé de la primera vez que pisé el Peliche: estaba cerrado, el Municipio no tenía injerencia y nos encontramos con oficinas y depósitos llenos de medicamentos y descartables vencidos, producto de una falta de gestión o de una decisión política que prefirió dejarlo reducido a cuatro paredes en lugar de ponerlo al servicio de la gente que lo necesitaba", rememoró.

El funcionario subrayó el punto de inflexión que significó la decisión del intendente Pablo Grasso de asumir la administración del edificio, iniciando un camino inédito en el que la comuna absorbió un rol central en materia sanitaria, históricamente delegado a la órbita provincial.

En ese sentido, Robles analizó el escenario actual y manifestó: "Nos hicimos cargo de más responsabilidades ante el retiro del Gobierno nacional y del Estado provincial. Trabajamos por y para la gente que se atiende acá, que es prácticamente la misma que acude a la guardia del Hospital Regional".

En referencia a las complejidades del contexto económico, el jefe de Gabinete reconoció que dar respuestas se vuelve cada vez más difícil, ya que "salvo Manuel Adorni, nadie está mejor que en diciembre de 2023". Sin embargo, contrapuso esa situación a la dinámica de obra pública que sostiene el Municipio, recordando la reciente inauguración de la primera etapa de la reconversión de la Autovía en una moderna avenida.

"Con cero pesos de aporte de la Nación y de la Provincia, el Municipio de Río Gallegos sigue de pie, resolviendo necesidades y haciéndose cargo. Vamos a seguir incorporando profesionales y equipamiento, porque la salud pública es un valor que tenemos que cuidar y proteger", concluyó.