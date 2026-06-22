Mundial 2026: el impresionante récord que rompió Messi ante Austria

El astro argentino tuvo un inmejorable debut frente a Argelia, donde se lució con un hat-trick, y dos más ante Austria.
22 de junio de 2026

 El astro rosarino Lionel Messi rompió un histórico récord en mundiales al alcanzar los 18 tantos tras un doblete convertido ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

Messi tuvo un inmejorable debut en la actual edición del Mundial, ya que brilló con un hat-trick en la goleada 3-0 sobre Argelia.

Días más tarde, estiró su cuenta personales con un doblete ante los austríacos y de esta manera, llegó a los 18 goles en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la competición por encima del alemán Miroslav Klose, con 16.

Es por esto que el rosarino quedó en soledad como el máximo artillero en el torneo de selecciones más importante del mundo.

La primera anotación de Messi en un Mundial se dio en Alemania 2006, cuando convirtió un tanto en la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro.

Tuvieron que pasar otros ocho años para que volviera a anotar en la competición. Fue en Brasil 2014, donde se destacó con cuatro tantos (todos ellos en la fase de grupos, frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria por duplicado).

En Rusia 2018 el rosarino tuvo una floja actuación y solo pudo convertirle a Nigeria, en el último partido de la fase de grupos.

Cuando parecía que Messi iba a terminar muy lejos de entrar entre los máximos goleadores en Mundiales, llegó su impresionante actuación en Qatar 2022 para revertir la situación.

La "Pulga" hizo siete goles en aquella edición, dos en la fase de grupos y cinco en las instancias de eliminación directa, y fue clave para guiar a la Selección argentina hacia el tan ansiado título.

Finalmente, en este Mundial 2026 brilló con tres goles frente a Argelia, para llegar a los 16 y dos más ante Austria para superar ampliamente la línea de Klose.

Los goles de Messi en Mundiales

Alemania 2006: 

  • Uno a Serbia y Montenegro

Brasil 2014:

  • Uno a Bosnia y Herzegovina
  • Uno a Irán
  • Dos a Nigeria

Rusia 2018:

  • Uno a Nigeria

Qatar 2022: 

  • Uno a Arabia Saudita
  • Uno a México
  • Uno a Australia
  • Uno a Países Bajos
  • Uno a Croacia
  • Dos a Francia

Estados Unidos, México y Canadá 2026: 

  • Tres a Argelia
  • Dos a Austria
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