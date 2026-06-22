Érica Schupbach: “Pasan los años y la herida no cierra”

La Justicia ordenó quitar el apellido Maillo y restituir su filiación original a los hermanos Reina, condenados a prisión perpetua por el homicidio de Vicente Maillo en 2017.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la abogada querellante Érica Schupbach aseguró que “entre las muchas acciones que se han debido hacer esta era la más importante para la familia”.

El fallo sostiene que “obligar al Sr. Ernesto Pablo Maillo y a su familia a compartir su identidad registral con quienes han sido condenados penalmente por quitarle la vida a su tío constituye una afrenta a la dignidad de la persona humana".

Por otro lado, Shupbach recordó que los condenados (Claudia Susana Reina, esposa de la víctima; José Maximiliano Reina y Luis Gabriel Reina, hijastros de la víctima; y Cristian Etchebarne) estuvieron detenidos desde el inicio de la investigación.

“Ellos utilizaron todas las instancias de apelación hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia que también dijo que eran culpables y que ratificaba la condena. Se suponía que a partir de ahí tenían que ir a una cárcel de máxima seguridad y están acá en la U15, estamos esperando esa noticia porque en delitos como del que estamos hablando se los considera de máxima peligrosidad y la U15 no es la que corresponde”, indicó.

A su vez, repudió que Claudia Susana Reina “almuerza todos los días con sus hijos y ahora le dieron prisión domiciliaria por su salud”.

Shupbach aseguró que los últimos días han sido “de intensa emoción” para la familia Maillo.

“Especialmente para mi mamá y mi tía, ellas siempre dicen que esto es algo que pasan los años y sienten que la herida no cierra”, expresó. Sin embargo, aseguró que la decisión de quitarles el apellido “ayuda para sentirse mejor”.

“El otro día cuando le di la novedad a mi primo, él me decía “lo hice principalmente por mi papá, mi papá no hubiera soportado esto’”, agregó.

Además, a propósito de la celebración del Día del Padre y los recuerdos que les trajo esta fecha, Schupbach señaló que han pasado nueve años y la familia “ha luchado y siempre de una manera honorable y de trabajo”.

“Cada logro sigue siendo importante porque sabemos que no estamos pidiendo nada que no corresponda”, afirmó.



La abogada y sobrina de la víctima adelantó que, tras la exclusión de los condenados de la sucesión, se encuentra próximo a dictarse el trámite de declaratoria de herederos a favor de la hermana y los sobrinos de Vicente Maillo.

No obstante, señaló que todavía restan resolver otras situaciones judiciales. Entre ellas, mencionó una causa por desalojo contra Patricia Costa, esposa de José Maximiliano Reina.

“Patricia Costa, quien trabaja en la Cámara de Diputados con el vicegobernador Leguizamón, usurpa una casa de mi tío alegando que es la nuera, cuando evidentemente ya no lo es. Hubo que iniciarle un trámite de desalojo que está pendiente hace varios meses”, indicó.

Asimismo, recordó que la Cámara ordenó investigar a Costa y a la pareja de Luis Gabriel Reina por su presunta participación en el homicidio.

“Desde entonces estamos tratando que se la llame a indagatoria porque en la causa surgen todos los elementos para demostrar que ella participó activamente. Patricia Costa no sólo participó como esposa de José sino que estaba interesada, igual que el resto, en obtener el rédito económico”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que Costa continúe desarrollando actividades políticas. “El fin de semana nos enteramos que no sólo sigue con esto, sino que además iba en una lista en las internas del radicalismo como candidata”, manifestó.

A casi nueve años del crimen, Schupbach aseguró que la familia siempre actuó con respeto hacia las instituciones.

“Nadie puede decir que en estos años hayamos hecho un comentario despectivo de ellos. Pero que sigan participando de esta manera es una forma de hacerle mal a toda la sociedad. ¿Qué nos quieren hacer creer? ¿Que se borra con una goma lo que pasó? La sentencia del juicio por el apellido llevó nueve años. Nadie nos escuchó hablando mal ni poniéndonos de una manera negativa. Uno entiende el sistema y las razones, pero también quiere creer que las instituciones tienen que funcionar”, expresó.