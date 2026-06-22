Jonathan Becker: “Las obras de los estudiantes generaron una gran expectativa”

El director de Artes Visuales de la Secretaría de Estado de Cultura invitó a participar de la muestra Pasión y Gloria que se inaugurará mañana en el Centro Cultural Santa Cruz. “Es un gran paseo, llevó mucho esfuerzo y, por suerte, todo el sistema educativo se sumó muy felizmente”, expresó.
22 de junio de 2026

Este martes 23 de junio, a las 20 horas, quedará inaugurada la muestra colectiva “Pasión y Gloria” en el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos. La propuesta, que podrá visitarse hasta el 31 de julio, reunirá obras de instituciones educativas, objetos de colección y piezas vinculadas con la historia de la Selección Argentina y los Mundiales.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el director de Artes Visuales de la Secretaría de Estado de Cultura, Jonathan Becker, destacó que “las pasiones pueden convertirse en un aprendizaje significativo en la vida de cada uno de los alumnos”.

El funcionario invitó a la comunidad a participar de la inauguración, que contará con la musicalización de la Escuela Re Si, y explicó que tanto la Sala de Historia como la Sala Banco Santa Cruz albergarán trabajos realizados por establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia, tomando como eje sociocultural al Mundial y el Seleccionado argentino.

“Todos los colegios fueron generando obras en base a esto: Messi, Maradona y diferentes figuras emblemáticas de nuestra Selección”, explicó.

Entre los elementos que formarán parte de la exposición, Becker mencionó figuritas Panini italianas, una colección de camisetas históricas de la Selección Argentina, gigantografías, revistas El Gráfico de distintas épocas, maquetas y muñecos oficiales de la FIFA, además de camisetas oficiales firmadas por Lionel Messi.

“Va a ser un lindo recorrido para la familia, el estudiante y todo el que quiera visitarnos y le atraviese tan de cerca como a nosotros esta pasión por la Selección Argentina”, señaló.

Asimismo, resaltó que la muestra tiene un valor especial por darse en el marco del que podría ser el último Mundial de Lionel Messi. “Eso está plasmado por todos los colegios también”, expresó.

Becker aseguró que la organización de la muestra demandó un importante trabajo conjunto y valoró el acompañamiento del ámbito educativo.

“Es un gran paseo, llevó mucho esfuerzo y, por suerte, todo el sistema educativo se sumó muy felizmente”, afirmó.

Por otra parte, indicó que la convocatoria despertó un gran interés y reveló que algunos artistas “quedaron afuera porque no dieron los tiempos”.

“Va a ser un éxito, las obras de los estudiantes ya generaron una gran expectativa”, manifestó.

Por último, remarcó la importancia de generar espacios para la expresión artística. “Nosotros creemos fielmente desde la Dirección de Artes Visuales que las pasiones pueden convertirse en un aprendizaje sumamente significativo en la vida de cada uno de los alumnos”, concluyó.

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