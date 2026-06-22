Salvador Femenia: “Van cuatro años consecutivos de caída de ventas”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Salvador Femenia, secretario de prensa de la CAME, informó que las ventas por el Día del Padre fueron “muy discretas”.

Según indicó, se registró una baja del 0,3% respecto del año pasado “que agrega caída sobre caída”.

“Son cuatro años consecutivos que las ventas minoristas para el Día del Padre caen en la medición interanual. La última vez que aumentó año contra año fue en 2022”, recordó.

Femenia aseguró que todos los comercios prepararon diversas promociones pero, a pesar de los esfuerzos, no se generó movimiento.

“Más de un 80% de los comercios que nosotros encuestamos hicieron todo tipo de promociones, inclusive otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito, ofrecer buenos descuentos por pago contado, beneficios que ya son moneda corriente pero, más allá de este esfuerzo, la demanda no actúa en consecuencia. Hay una restricción por poder adquisitivo”, señaló.

A su vez, remarcó que la fecha “ha perdido peso como día comercial”.

“Nosotros contabilizamos más o menos un recorrido de ocho años y medio de dificultades para el comercio y van cambiando algunas modalidades, algunas costumbres que llegan y se quedan. Tengamos en cuenta también que en algunos años coincide con el fin de semana largo por el Día de la Bandera y el regalo se transforma en un viaje o una reunión familiar haciendo una vaquita para pagar todo”, expresó.

Por otro lado, Femenia señaló que “estamos transitando un lento periodo de adaptación a nuevas modalidades de consumo” como el e-commerce.

“Normalmente aparecen modalidades y quedan establecidas. En este caso lo que está pasando es que muchos comercios han cerrado, pero otros aparentan cerrar y lo que están haciendo es vender a puertas cerradas a través de e-commerce. Eso va a quedar porque uno se adapta a menores costos, a una estructura distinta de venta y quizás con niveles o escalas de negocio mucho más chicas se puede tener una rentabilidad semejante”, explicó.

Para finalizar, el secretario informó que desde la llegada a la presidencia de Javier Milei han cerrado “aproximadamente de 24.000 empresas, entre industrias y comercios, todas correspondientes al sector pyme”.

“Las que han cerrado dentro del segmento de grandes empresas es por otras cuestiones estratégicas o porque ya lo tenían planeado. Todo lo que pasa, para bien o para mal, pasa dentro del sector pyme. Con una pérdida de empleo de más de 250.000 personas, muchas de ellas también provenientes del sector público por el ajuste en todos los niveles”, indicó.