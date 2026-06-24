Luis Tagliapietra: “Pase lo que pase, ninguno va a estar satisfecho con el veredicto”

Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5. En el programa El Mediador se refirió al juicio por el hundimiento del submarino que se desarrolla en Río Gallegos y cuestionó la falta de peritajes sobre pruebas clave para determinar qué fue lo que ocurrió.

“Yo al principio de este juicio alerté sobre la orfandad probatoria que ya teníamos previo a esto, la negativa sistemática y llamativa de no hacer las pericias necesarias para analizar esas imágenes y ver qué era lo que nos decían”, afirmó.

Tagliapietra señaló que tanto los videos y fotografías obtenidos tras el hallazgo del submarino como la documentación técnica relacionada con los trabajos de media vida y los sistemas incorporados nunca fueron peritados.

“Escuchamos a los testigos, evaluamos la prueba, incluso escuchamos a los acusados que obviamente tenían que defenderse y ayer fue el momento de poner blanco sobre negro en todo esto. Al no saber qué es lo que pasó, al no contar con toda la prueba que hubiéramos querido contar, nosotros hicimos algo que no se suele hacer: como querella nos opusimos a la elevación a juicio”, explicó.

También cuestionó que nunca se realizara un análisis pericial sobre los informes hidroacústicos elaborados por la CTBTO, organismo dependiente de Naciones Unidas, que en su momento aportó información para la búsqueda del submarino.

“Mandaron cientos de informes con escalas y un montón de datos que a nosotros nos exceden. Necesitamos un ingeniero en hidroacústica que analice esa información. En Argentina no se hizo ningún trabajo pericial para determinar qué nos estaban diciendo esas firmas hidroacústicas”, sostuvo.

Consultado sobre si algún día se conocerá lo que realmente ocurrió con el ARA San Juan, reconoció que se trata de “la pregunta del millón”.

“Nos mintieron desde el comienzo, a los familiares y a todos los argentinos. Nos dijeron que el submarino tenía un problema de comunicación cuando ellos ya sabían que habían padecido un ingreso de agua y un principio de incendio”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que esa información no alcanza para establecer con certeza las causas del hundimiento.

“Pasaron muchas cosas alrededor que generan mucha sospecha, pero fundamentalmente pasaron muchas cosas después que también nos generan mucha sospecha”, expresó.

En ese sentido, recordó que tras iniciar las acciones judiciales contra quienes consideraban responsables del encubrimiento, los familiares fueron objeto amenazas y espionaje.

“Lejos de generar empatía, hicieron todo lo contrario. Nos atacaron, nos demonizaron, nos espiaron, nos persiguieron”, aseguró.

Asimismo, apuntó contra la actuación de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y recordó que impulsó un pedido de juicio político en su contra.

“Cuando veo que la doctora Yáñez no hizo lo que tenía que hacer, la denuncio. Pero el Consejo de la Magistratura tiene un sistema de bloqueo político”, afirmó, al tiempo que cuestionó el rol del diputado nacional Pablo Tonelli por impedir el avance del proceso.

Tagliapietra sostuvo que se intentó imponer una “historia oficial” respecto de lo ocurrido con el submarino.

“Se construyó la hipótesis de que el ingreso de agua generó un incendio, que se acumuló hidrógeno, explotó y eso provocó el hundimiento, responsabilizando al capitán Fernández. No digo que no sea una hipótesis viable, pero las hipótesis requieren ser ratificadas o descartadas a través de pruebas científicas y eso no se hizo”, remarcó.

Sobre los pedidos de pena en el juicio que se desarrolla en Río Gallegos, el abogado indicó que la Fiscalía solicitó 5 años de prisión para quien era jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, Claudio Villamide, y para quien estaba al frente de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa; 4 años para Héctor Alonso y 3 años y 6 meses para Enrique Balbi. La querella encabezada por Valeria Carreras adhirió al planteo de la Fiscalía y pidió 5 años para todos los acusados.

Por su parte, Tagliapietra presentó una postura diferente y pidió que se considere la existencia de distintos hechos delictivos.

“Analicé que existe un concurso real de delitos porque hubo distintos hechos que derivaron en el hundimiento. Además, a Villamide y Correa les atribuí el delito de abandono de persona”, explicó.

En ese marco, recordó que ambos recibieron llamados satelitales del ARA San Juan cuando la tripulación reportó los problemas a bordo.

“Dijeron ‘hagan libremente lo que crean conveniente’. No hubo ni contención, ni apoyo, ni el asesoramiento indicado. Tampoco ordenaron enviar ayuda”, sostuvo.

Además, reveló que hubo otros intentos de comunicación que no llegaron a concretarse.

“Lo que dejé en evidencia es que además de los llamados que se concretaron hubo otros intentos de llamados que no se concretaron. No sabemos qué querían decir en esos llamados ni tampoco sabemos exactamente qué se dijo en los que sí se concretaron. Literalmente tenemos que creerles a los dos acusados”, afirmó.

Este jueves alegará la defensa de Villamide y luego habrá un cuarto intermedio hasta la semana del 6 al 9 de julio, cuando será el turno de las defensas de los otros tres imputados.

Luego de los alegatos, el tribunal tendrá diez días para emitir el veredicto, aunque el presidente adelantó la posibilidad de dar a conocer primero una resolución abreviada y dejar los fundamentos para después de la feria judicial.

“Ocho años y medio después, esto es un primer paso. Pase lo que pase, ninguno va a estar satisfecho con el veredicto. Todos iremos a Casación y seguramente esto terminará en la Corte”, concluyó.