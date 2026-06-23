Se llevó a cabo el concurso por el Día de la Bandera con amplia participación

En el marco del Día de la Bandera, la Dirección de Gestión Cultural llevó adelante una nueva edición del concurso escolar de dibujo, con la participación de escuelas públicas, semipúblicas y privadas de la ciudad, y una intervención artística abierta a la comunidad.

La actividad se desarrolló el sábado desde las 15:30 horas sobre la avenida Néstor Kirchner, entre las avenidas San Martín y Fagnano, donde se expusieron los trabajos realizados por estudiantes de cuarto grado, en coincidencia con el año en que realizan la Promesa de Lealtad a la Bandera.

Los dibujos, alusivos a la fecha patria, también fueron exhibidos en vidrieras comerciales, entre ellas las de Patio Central y MOMA.

El concurso fue organizado junto a los Centros Culturales Manuel Ravallo y Orkeke. Al respecto, Doris Lemos, referente del Ravallo, explicó: “Trabajamos con los chicos de cuarto grado porque son quienes prometen la bandera.

Por eso impulsamos este concurso, que año a año va creciendo, se difunde más y tiene una muy buena participación de las escuelas”.

Durante la jornada se realizó además la entrega de premios a los niños y niñas ganadores del certamen, cuyo objetivo es promover el conocimiento de la historia nacional, fortalecer los valores patrios y fomentar la expresión artística desde la infancia, vinculando a las escuelas con la comunidad.

Intervención artística y participación culturalEn el marco de la propuesta, el Centro Cultural Orkeke llevó adelante una intervención artística. Su responsable, María Gallego, detalló que participaron integrantes del taller de tango del centro cultural, con una presentación en el interior del espacio, mientras que en el exterior se desarrolló una intervención musical a cargo del tallerista de guitarra Cabo Reynoso.

“La gente pasa, se queda, mira. Esa es la idea: generar más intervenciones culturales en la ciudad y que la comunidad se acerque a lo que hacemos desde Cultura”, señaló Gallego.Asimismo, durante la actividad se compartieron tortas fritas, café y escarapelas con los vecinos y vecinas que se acercaron. Desde el área destacaron que estas intervenciones culturales se vienen realizando desde el verano y continuarán de manera permanente.

Gallego remarcó además que todos los talleres del Centro Cultural Orkeke se encuentran abiertos y disponibles para la comunidad.De la jornada participaron el director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani, junto a responsables de los distintos espacios culturales de la ciudad.

Ganadores del concurso

Bandera ceremonial y helado para todo el curso: Escuela Provincial N° 78 “José Honorio Ortega”.

Trabajos individuales destacados: Escuela Provincial N° 1 y Escuela Provincial N° 83.