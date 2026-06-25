Miguel Del Plá: “Vamos a tener un espíritu constructivo”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el secretario administrativo de ADOSAC, Miguel Del Plá, aseguró que el conflicto docente atraviesa “un momento decisivo” y confirmó que este viernes el Congreso provincial definirá una postura frente a la última oferta salarial presentada por el Gobierno.

“Estamos cumpliendo la última jornada de paro de esta semana. Tenemos asambleas en todas las localidades y mañana temprano vamos a tener el Congreso. A las 14 horas tenemos la paritaria, así que tendremos que llegar con nuestra respuesta respecto de la oferta que ha hecho el Gobierno”, señaló.

Si bien consideró que la propuesta sigue siendo “insuficiente”, el dirigente reconoció algunos avances.

“Naturalmente es insuficiente, no va a haber otra calificación porque está muy lejos de lo que nosotros pretendemos. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de reconocer que es un paso adelante porque, de lo que venían ofreciendo a esto, hay varios aspectos que son positivos”, expresó.

Entre ellos, destacó la decisión de devolver los descuentos aplicados por los días de paro desde noviembre del año pasado.

“Lo quieren hacer en dos pagos, una parte en agosto y otra en octubre que es muy a largo plazo, pero el hecho de que el concepto sea devolver la totalidad es un hecho significativo”, resaltó.

Respecto a la cuestión salarial, Del Plá afirmó que la distancia entre la propuesta oficial y lo que reclama el sector sigue siendo importante.

“Eso es lo más complejo, porque todavía estamos muy lejos de las aspiraciones que tienen los compañeros y de los mínimos que sería esperable en una negociación sana”, manifestó.

Según detalló, la oferta contempla un incremento del 3% para junio, que se abonaría mediante una complementaria, un 10% en julio y luego aumentos del 1% mensual entre agosto y noviembre.

“El punto es que los números nos dejan todavía más o menos un 10% abajo de la inflación del año. Eso implica un acuerdo a la baja, porque nuestro poder adquisitivo quedaría 10% más abajo de lo que estaba en diciembre del año pasado”, explicó.



Otro de los puntos incorporados a la propuesta oficial está vinculado a la creación de cargos de preceptoras únicas en los jardines y de parejas pedagógicas. “Ahora lo estarían aceptando como criterio”, indicó Del Plá.

“Esos cargos se crearían para el ciclo lectivo del año que viene y serían ocupados en principio por aquellos colegas que están resguardados. Posteriormente el resto podría ir siendo creado en el tiempo, pero no hay un calendario concreto. Lo principal sería que estos cargos se creen para todos los colegas de la provincia, más allá de que haya resguardo o no”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de acercar posiciones, el dirigente sindical reconoció la necesidad de encontrar un punto intermedio.

“Nosotros pedíamos $1.900.000 de sueldo y estamos discutiendo cómo se mejora una oferta que está alejadísima de esa plata. Estamos alrededor de $1.280.000 y este aumento implicaría más o menos $200.000 recién al mes de noviembre, no es que te va a cambiar la vida”, afirmó.

“Indudablemente tenemos que encontrar un punto intermedio. Esa es la búsqueda y vamos a tener un espíritu constructivo”, agregó.

Por último, Del Plá consideró que el nivel de adhesión a las medidas de fuerza fueron determinantes para que el Ejecutivo mejorara la propuesta.

“Tenemos un paro que está fuerte, que se ha mantenido en el tiempo. Siempre tenemos porcentajes que están arriba del 50%. La medida de fuerza está viva y por eso también el Gobierno nos está haciendo esta oferta, para ver si podemos resolver esta crisis”, señaló.

“Creo que está comprendiendo que tiene que avanzar. La pena es que no hayan tomado esta decisión antes; hubiera sido menor el daño en todo sentido”, concluyó.