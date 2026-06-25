La Cámara Electoral rechazó la apelación de Leguizamón y ratificó su exclusión de la UCR

La Cámara Nacional Electoral rechazó este jueves el recurso de apelación presentado por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, contra la Unión Cívica Radical (UCR) de Río Gallegos. De esta manera, quedó firme la resolución de primera instancia que había declarado extemporánea su acción judicial vinculada a su situación partidaria.

En el fallo, el tribunal sostuvo que el planteo fue realizado más de ocho meses después del acto partidario cuestionado y remarcó que las decisiones internas de los partidos no pueden quedar sujetas a impugnaciones sin límite temporal, ya que ello afectaría la seguridad jurídica y el funcionamiento institucional de las agrupaciones políticas.

La decisión judicial se conoce pocos días después de la derrota del espacio "Soluciones", referenciado en Leguizamón, en la interna radical santacruceña. La lista "Roja y Blanca", encabezada por Leonardo Roquel a nivel provincial y Daniela D’Amico en Río Gallegos, se impuso en las urnas y consolidó su conducción dentro del partido, mientras el vicegobernador suma un nuevo revés en su intento de recuperar influencia en la UCR.