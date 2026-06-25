Matías Treppo: “No es solo un vuelo más, es la posibilidad de desarrollo”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, celebró la recuperación de la conectividad aérea de la localidad, que desde la próxima semana contará con vuelos directos a la Ciudad de Buenos Aires.

“Estamos muy contentos y conformes, es volver a soñar con una conectividad plena y consolidar a Perito Moreno como el tercer aeropuerto de la provincia y en Zona Norte poder estar conectados es sumamente importante”, señaló.

Treppo recordó que la recuperación de la actividad aeroportuaria fue una decisión política asumida por la gestión municipal.

“Nos propusimos generar la regularidad de nuestro aeropuerto, por eso nos hicimos cargo de la administración, de la logística interna, del personal y también de acompañar a quienes se desempeñan ahí hace mucho tiempo”, indicó.

“Trabajando en conjunto con el Gobierno provincial y por decisión de la Gobernación, pudimos cerrar un acuerdo con las empresas privadas que operan en la localidad y garantizar un vuelo directo semanal a la Ciudad de Buenos Aires que comienza la próxima semana. Las siguientes serán dos frecuencias y así vamos a ir sumando una mayor afluencia”, agregó.

Los pasajes ya se encuentran a la venta a través de la empresa American Jet.

“El vuelo parte a las 8.30 desde Aeroparque y aterriza en nuestra localidad a las 11.10, está muy bueno”, expresó.

El intendente remarcó que la conectividad representa la posibilidad de acceso a la salud y desarrollo.

“Para quienes vivimos acá, estar conectados es tener acceso a la salud en pocas horas, por ejemplo en un centro de complejidad; es posibilidad de desarrollo porque vamos a poder recibir mayor afluencia turística y eso genera un circuito productivo y positivo para la región, no solamente para Perito. Entonces realmente para nosotros es muy importante y estamos muy contentos”, manifestó..

Por otra parte, Treppo se refirió a la inauguración del Auditorio Cultural de la localidad, una obra que, según afirmó, cubre una demanda histórica de la comunidad.

Según indicó, cuenta con infraestructura acorde y acústica y sonido de última tecnología “para que nuestros artistas y quienes nos visiten puedan desarrollar su arte como corresponde”.

“Es una institución más con la que no contábamos como ciudad que está creciendo y genera otro lugar de encuentro para los peritenses y quienes nos visitan”, agregó.

En paralelo, continúan los trabajos en el nuevo Polideportivo del Centenario, que estará listo en el marco de los 100 años de la localidad.

“Por primera vez vamos a tener un gimnasio federado con las medidas fundamentales para la competición. No solamente estamos trabajando con la cultura sino también con el deporte”, indicó.

A ello se suma la construcción del Albergue Casa Municipal, con capacidad para más de 70 personas. “Vamos a poder recibir deportistas, eventos culturales y personas que vengan a la comunidad en un lugar totalmente preparado y equipado con las comodidades que se merecen”, señaló.

Consultado sobre las obras pendientes para el desarrollo de Perito Moreno, Treppo consideró que la finalización del Interconectado constituye una prioridad.

“Muy pronto también se saldará una deuda muy importante que es culminar la obra del interconectado. Nosotros seguimos generando nuestra energía quemando recursos y estar conectados sanearía esa cuestión, que no solamente es más cara sino que ambientalmente no es tan amigable”, señaló.

Asimismo, planteó como desafío futuro la conexión de la localidad a la red de gas.

“Esos dos son pilares fundamentales no solamente para la vida humana sino también para el desarrollo de las empresas, y genera trabajo, seguimos necesitando crear más fuentes laborales”, afirmó.

En ese marco, valoró el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico.

“Para nosotros sería muy importante porque permitiría desarrollar obras de infraestructura y viviendas. Nosotros estamos mejorando nuestro aeropuerto con una herramienta propia, que es el Fideicomiso Municipal, pero realmente sumar voluntades es por donde tenemos que seguir trabajando”, indicó.

Para finalizar, Treppo habló de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical.

“Siempre hacemos honor a la institucionalidad y somos consecuentes de que la vida interna es sana. Uno puede tener afinidad con un sector u otro, pero al otro día el objetivo es trabajar todos juntos”, expresó.