El Municipio participó de una jornada sobre acción climática

El secretario de Producción, Comercio e Industria de Río Gallegos, Gerardo Mirvois, participó este miércoles de una amplia agenda de trabajo institucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), coalición que agrupa a casi 300 gobiernos locales comprometidos con el desarrollo sostenible y la acción climática desde hace más de 16 años.

La agenda oficial contempló, en primer lugar, una reunión en la Organización Panamericana de la Salud; luego un encuentro con referentes de la Cámara de Comercio Argentina-Turquía; más tarde un almuerzo con OMBU (Higiene urbana); y posteriormente un encuentro en la Delegación de la Unión Europea. La jornada cerró con una reunión estratégica con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, y la jefa de Cooperación de la delegación internacional, Ilse Cougé.

Asimismo, las autoridades presentes en representación de distintas localidades del país abordaron mesas de debate con actores clave del sector privado y representantes de diversos organismos de financiamiento, innovación y desarrollo territorial. "El objetivo de estas reuniones complementarias es captar nuevas inversiones y generar oportunidades concretas que impulsen proyectos de escala local para los municipios miembros", destacó Mirvois.

La participación de Río Gallegos responde a una invitación formal emitida por el director ejecutivo de la RAMCC, Ricardo Bertolino, quien instó a sostener estos espacios para acelerar la acción climática a través de la sinergia entre gobiernos del territorio, agencias globales y el sector estratégico privado.

"Gracias a la decisión del intendente Pablo Grasso, fuimos invitados a participar de estos encuentros clave. Fue un importante encuentro para la provincia de Santa Cruz”, expresó Mirvois. Y agregó: "Es una oportunidad clave para generar lazos y estrategias de cooperación de cara a la sustentabilidad. Gracias a esta red vamos a poder acceder a muchas herramientas y puertas que se abren a través de las rondas de conversaciones y negociaciones que pueden derivar en financiamiento y líneas de acción. Fue una jornada muy productiva".

La RAMCC es una coalición que agrupa a casi 300 gobiernos locales comprometidos desde hace más de 16 años con el desarrollo sostenible y la acción climática, coordinando políticas de mitigación y adaptación, y articulando con organismos nacionales e internacionales. Es coordinadora nacional del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) y, en 2024, Argentina alcanzó el primer lugar en nuevas medallas en América Latina con 51 reconocimientos.

Entre sus líneas de acción, destaca el Plan Local de Acción Climática (PLAC), que orienta políticas para reducir emisiones y fortalecer la resiliencia, con más de 110 planes elaborados, 340 inventarios de GEI y 170 análisis de riesgos. También reporta los planes al GCoM a través de la plataforma CDP, garantizando transparencia y compromiso político.

La Red ofrece formación continua mediante el Aula Virtual RAMCC y desarrolla plataformas digitales como CenArb (gestión de arbolado) y la Plataforma de acciones municipales (residuos y plantación de árboles), además de espacios colaborativos como Mercado Circular para fomentar la articulación público-privada y el uso eficiente de recursos.

A través de ALPA Servicios Ambientales, brinda cálculo y verificación de huella de carbono para el sector privado, y promueve alianzas estratégicas con organismos, instituciones académicas, empresas y organizaciones civiles, potenciando eventos, misiones internacionales y la visibilización de buenas prácticas municipales en todo el país.

Con esta adhesión, Río Gallegos se convierte en el primer municipio de Santa Cruz en sumarse a la iniciativa, accediendo a herramientas clave, líneas de financiamiento y una red de cooperación que potenciará el desarrollo sostenible de la capital provincial.