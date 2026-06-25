Pablo Grasso y Héctor Daer analizaron la dura realidad que atraviesa la salud en Santa Cruz

El intendente recibió al secretario general de FATSA, Héctor Daer, con quien analizó el impacto del ajuste nacional sobre el sistema de salud y la situación que atraviesa Santa Cruz.
25 de junio de 2026El Mediador El Mediador

El intendente Pablo Grasso recibió este jueves en su despacho a Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina, que llegó en las últimas horas a Río Gallegos y alertó sobre el contexto de crisis en la salud en todas las provincias. 

Estuvieron presentes Miguel Zubieta, secretario adjunto de FATSA; Silvia Leiva, secretaria general de ATSA Santa Cruz, y Nicolás Dragui y Maximiliano Arregui, integrantes de ATSA en la provincia. También participaron Dario Menna, intendente de Río Turbio, y Aldo Aravena, jefe comunal de 28 de Noviembre.  

IMG-20260625-WA0063

Héctor Daer aseguró que vio “una ciudad modernizada, con nueva infraestructura”, cuando comparó a Río Gallegos con su última visita. 

“Veo el esfuerzo que significa sostenerla socialmente. Reconocemos la tarea del intendente, que es clara, prolija, efectiva y eficiente. Esto es el mostrador de la democracia y de las relaciones sociales que existen en nuestra argentina”, destacó. 

Sobre los ejes del encuentro, el secretario general de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina contó que hablaron sobre las políticas del Gobierno nacional “que centraliza y que ajusta a todas las provincias”. 

“Se desentiende de todas las cuestiones, como la salud, y desgraciadamente genera consecuencias nocivas sobre los sectores más vulnerables”, cerró.

Últimas noticias
729500169_2252453021957016_6503051846558666084_n

El Municipio participó de una jornada sobre acción climática

El Mediador
25 de junio de 2026
El encuentro se desarrolló en el marco de las actividades del Consejo de Intendentes RAMCC 2026, espacio clave para la articulación de políticas locales sostenibles al que la capital santacruceña se incorporó recientemente, convirtiéndose en el primer municipio de la provincia en formar parte de esta iniciativa   

Lo más visto
webvero - 2026-06-22T165020.227

Salvador Femenia: “Van cuatro años consecutivos de caída de ventas”

22 de junio de 2026
El secretario de prensa de la CAME dijo que las ventas por el Día del Padre cayeron 0,3% en la comparación interanual. “La última vez que aumentó año contra año fue en 2022”, precisó. Desde la llegada de Javier Milei cerraron 24.000 empresas. “Todo lo que pasa, para bien o para mal, pasa dentro del sector pyme”, expresó.  
webvero - 2026-06-24T132842.491

Luis Tagliapietra: “Pase lo que pase, ninguno va a estar satisfecho con el veredicto”

El Mediador
24 de junio de 2026
El abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan alertó sobre la “orfandad probatoria” durante la investigación por el hundimiento del submarino. Dijo que se intentó vender “una historia oficial”, pero como toda hipótesis “requiere ser ratificada o descartada a través de pruebas científicas y eso no se hizo”.
webvero - 2026-06-24T133034.276

Crio. Lidia Mario: “No nos están dando una respuesta favorable”

El Mediador
LA PROVINCIA 24 de junio de 2026
La comisario consideró “insuficiente” la segunda propuesta presentada en el Consejo del Salario. Cuestionó que la oferta “redunda sobre lo mismo” y establece sumas no remunerativas dejando afuera a los retirados. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que a ellos no los incluya”, advirtió. La próxima reunión será el 30 de junio.
Boletín de noticias