Pablo Grasso y Héctor Daer analizaron la dura realidad que atraviesa la salud en Santa Cruz

El intendente Pablo Grasso recibió este jueves en su despacho a Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina, que llegó en las últimas horas a Río Gallegos y alertó sobre el contexto de crisis en la salud en todas las provincias.

Estuvieron presentes Miguel Zubieta, secretario adjunto de FATSA; Silvia Leiva, secretaria general de ATSA Santa Cruz, y Nicolás Dragui y Maximiliano Arregui, integrantes de ATSA en la provincia. También participaron Dario Menna, intendente de Río Turbio, y Aldo Aravena, jefe comunal de 28 de Noviembre.

Héctor Daer aseguró que vio “una ciudad modernizada, con nueva infraestructura”, cuando comparó a Río Gallegos con su última visita.

“Veo el esfuerzo que significa sostenerla socialmente. Reconocemos la tarea del intendente, que es clara, prolija, efectiva y eficiente. Esto es el mostrador de la democracia y de las relaciones sociales que existen en nuestra argentina”, destacó.

Sobre los ejes del encuentro, el secretario general de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina contó que hablaron sobre las políticas del Gobierno nacional “que centraliza y que ajusta a todas las provincias”.

“Se desentiende de todas las cuestiones, como la salud, y desgraciadamente genera consecuencias nocivas sobre los sectores más vulnerables”, cerró.