Municipio compactará más de 1200 vehículos que se encuentran en estado de abandono

La Municipalidad de Río Gallegos puso en marcha una nueva campaña de acopio de chatarra con el objetivo de retirar de circulación vehículos abandonados, cascos de automóviles y otros elementos metálicos. Todo el material recolectado será procesado por una prensa móvil que arribará a la capital provincial entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre diversas áreas comunales y la empresa Nueva Santa Cruz, concesionaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 
26 de junio de 2026El Mediador El Mediador

El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, detalló el trabajo mancomunado que realizan en conjunto el Juzgado de Faltas y las secretarías de Planificación y Obras, de Desarrollo Comunitario y de Construcción y Ordenamiento Territorial.

El operativo proyecta compactar unos 600 vehículos que se encuentran en el corralón de secuestros, más cerca de 300 unidades recuperadas del vaciadero y otros 300 aportados por particulares. Se trata de autos secuestrados desde hace largo tiempo y que están a disposición al haberse cumplido con los procedimientos normativos y la publicación de edictos correspondiente. Asimismo, mediante un relevamiento barrial se identificaron rodados abandonados y materiales reciclables.

"Le pedimos a los vecinos que, si tienen heladeras o lavarropas en desuso o elementos que puedan ser prensados, se acerquen al Cenin más cercano a su domicilio para informarse cómo será el procedimiento. También vamos a desarrollar una campaña de difusión masiva ", afirmó el jefe de Gabinete, destacando que la propuesta busca mejorar el municipio y cuidar el medio ambiente.

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Por su parte, el titular de Nueva Santa Cruz, Leonardo Artieda, destacó que esta será la cuarta oportunidad en que la máquina compactadora llega a Río Gallegos. Explicó que el aparato cuenta con un pulpo hidráulico que agarra el rodado completo (con asientos, vidrios y cubiertas) y lo reduce a bloques de 1 metro por 80 centímetros.

Artieda remarcó que el procedimiento se enmarca en una estrategia de economía circular: "No representa una erogación para el Municipio; por el contrario, genera ingresos a partir de la venta del material recuperado. Además, desde Nueva Santa Cruz nos hacemos cargo del traslado de toda la chatarra hacia las recicladoras". Entre las tres veces anteriores se logró retirar más de 1.200 toneladas de residuos metálicos. 
Como novedad regional, una vez concluida la labor en Río Gallegos, la compactadora se trasladará a las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre. Artieda confirmó que ya se coordinan acciones con ambas intendencias para establecer los puntos de acopio locales.

Durante las próximas semanas se difundirá el cronograma detallado de los materiales aceptados. Quienes requieran mayor información sobre los puntos de recepción deberán dirigirse al Centro Integrador Comunitario (Cenin) más cercano a su domicilio.

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