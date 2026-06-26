Santiago Gómez: “La gente decide viajar más segura en los micros”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Santiago Gómez, propietario de Taqsa Marga, se refirió al movimiento de pasajeros de cara a las vacaciones de invierno.

“El trabajo nuestro es tratar de conectar a los pasajeros con nuestra provincia y obviamente en esta época lugares un poquito más turísticos donde la gente puede ir a descansar y a pasear. Venimos trabajando bastante, pensando en algunas promociones”, indicó.

En ese marco, adelantó que la empresa lanzará beneficios especiales para viajar a El Calafate y Punta Arenas.

“En El Calafate tenemos la posibilidad de contar con un hotel que se llama Picos del Sur, que el 1° de julio abre sus puertas, entonces hacemos una muy buena promoción con porcentajes de descuento importantes, estamos hablando de un 20% en lo que es hotelería y transporte para el mes de julio”, anunció.

En el caso de Punta Arenas también habrá descuentos destinados especialmente a grupos familiares. “Sabemos que en vacaciones de invierno viaja la familia completa, entonces tratamos de ayudar un poquito y hacer promociones”, afirmó.

Según comentó, el perfil de los viajeros cambió en los últimos años y no solamente visita la ciudad chilena para comprar “sino también va a pasear”.

“Punta Arenas tiene muchos lugares de dispersión para los chicos y para las familias, y estamos notando eso”, sostuvo.

Por otro lado, señaló que durante el invierno “la gente decide viajar más segura en los micros”. En esa línea, destacó la preparación técnica de las unidades y la experiencia del personal.

“Las unidades que hoy tenemos son de última generación en cuanto a seguridad. Tenemos muchos choferes que trabajan hace años con nosotros, han pasado muchos inviernos y conocen muy bien la ruta”, afirmó.

“Los micros están todo el tiempo conectados con Defensa Civil y con la Policía Minera”, añadió.

Además, informó que Taqsa Marga cuenta con una máquina que permite poner clavos a los micros. “En cuanto a empresas de transporte es algo bastante innovador”, remarcó.

Por último, Gómez se refirió a la nueva resolución vinculada a los pasajes para personas con discapacidad y aseguró que, en la práctica, las empresas vienen absorbiendo esos costos desde hace décadas.

“La ley decía que uno debía darle lugar a la persona que viaja con el CUD (Certificado de Discapacidad) y un acompañante, y que el Gobierno te iba a pagar el pasaje. A nosotros, y creo que a la mayoría de las empresas, nunca ningún gobierno nos pagó un pase por discapacidad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el servicio siempre se brindó por una cuestión de responsabilidad social. “Nosotros y muchas empresas financiamos eso. La obligación existía, pero ese pago nunca llegó. La ley esta lo que hizo fue blanquear lo que pasaba”, explicó.