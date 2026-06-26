Bárbara Goncebat: “Río Turbio complementa la oferta turística de la provincia”

La directora de Turismo municipal dijo que hay “buenas expectativas” para la temporada y en vacaciones de invierno la ocupación hotelera está “casi llena”. Llamó a trabajar de manera conjunta con Provincia y los municipios. “Somos la única pista de esquí que hay en Santa Cruz, nuestra provincia es sumamente grande y no se puede desperdiciar ningún rincón”, expresó.
26 de junio de 2026El Mediador El Mediador

Este viernes 26 de junio, Río Turbio realizará la apertura de la temporada de Invierno 2026. La jornada incluirá espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas, stands regionales y actividades recreativas para toda la familia.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Bárbara Goncebat, directora de Turismo de Río Turbio, señaló que para las vacaciones la ocupación hotelera está “casi llena” y el sector turístico tiene “buenas  expectativas”.

“Hoy está pronosticada una nevadita y durante todo el fin de semana, así que estamos esperanzados de que al fin llegue el invierno, se extendió mucho el otoño”, expresó.

Pese a ello, aseguró que la promoción realizada en distintas localidades comenzó a dar resultados.

“La gente de la provincia se enteró de la apertura de temporada y van a venir más personas de lo que nosotros pensábamos que iban a venir, estamos contentos. Estuvimos hablando con algunos alojamientos y hoteleros y nos dijeron que para las fechas de las vacaciones de invierno ya tienen casi toda la ocupación hotelera llena, así que nos tiene con muchas ansias de que sea un buen invierno”, sostuvo.

La funcionaria recordó que Río Turbio vive la temporada alta en los meses más fríos del año y destacó que el principal atractivo es la pista de esquí.

Hoy se realizará la apertura oficial de la temporada con un evento en el centro de la ciudad que reunirá a organismos provinciales, municipios y prestadores turísticos.

“Va a haber un escenario pequeño con artistas que van a acompañar la jornada y estará enfocado más que nada en todo lo que tenga que ver con turismo”, explicó.

Participarán centros de informes turísticos de distintas localidades, representantes de la Secretaría de Turismo provincial, el municipio de 28 de Noviembre y agencias de viajes de Río Gallegos y El Calafate.

Asimismo, el Club Andino presentará la oferta disponible en el Cerro Valdelén y exhibirá algunas de las actividades que pueden realizarse durante el invierno.

“Van a exponer las motos de nieve que adquirieron el año pasado y también permitirán que la gente pruebe las raquetas para hacer trekking y conozca todas las propuestas que tienen en el cerro”, detalló Goncebat.

“Queremos que la gente que no tiene los medios para subir al cerro o no se acerca al Valdelén pueda ver en la ciudad lo que se ofrece arriba. No solamente esquí y snowboard, sino muchas otras actividades que por ahí no se conocen”, agregó.

En ese sentido, remarcó que no es necesario contar con equipamiento propio para disfrutar de la temporada invernal.

“En el cerro alquilan todo tipo de indumentaria, desde las medias, los gorritos, el pantalón y las remeras térmicas. No es necesario venir con un equipo de esquí para hacer actividades”, afirmó.

También destacó las propuestas vinculadas al turismo de aventura. “Está la posibilidad de hacer trekking en raquetas, tanto diurno como nocturno, con la gente de Kosten. Son actividades imperdibles y en esta oportunidad van a mostrar cómo se realizan”, agregó.

Por otra parte, Goncebat volvió a plantear la necesidad de mejorar la conectividad y el transporte para fortalecer el desarrollo turístico de la Cuenca Carbonífera.

“Río Turbio no viene a competirle a El Calafate ni a posicionarse como un destino turístico consolidado, sino a complementar la oferta turística que tenemos en la provincia. Somos la única pista de esquí que hay en Santa Cruz y eso tiene que ser tenido en cuenta”, manifestó.

La funcionaria recordó que el tema fue abordado durante el último Consejo Provincial de Turismo y valoró el interés mostrado por la ministra Nadia Ricci, aunque consideró necesaria una mayor participación de otras áreas.

“Me parece que debería haber ido gente de Transporte y de Seguridad Vial porque son temas muy puntuales en todas las localidades”, señaló.

Finalmente, subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta entre municipios para potenciar los distintos atractivos turísticos de Santa Cruz.

“Así como nosotros tenemos la única pista de esquí, hay lugares que cuentan con la única pingüinera. Nuestra provincia es sumamente grande y no se puede desperdiciar ningún rincón”, afirmó.

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