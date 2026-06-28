Río Gallegos promociona sus atractivos turísticos en Punta Arenas y Río Turbio

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Turismo y en el marco de las políticas impulsadas por el intendente Pablo Grasso, desarrolla este fin de semana una intensa agenda de promoción turística en Punta Arenas y Río Turbio, con el objetivo de difundir la oferta de la ciudad y fortalecer su posicionamiento como destino de la Patagonia Austral. Con stands promocionales, el equipo de la Secretaría acerca a vecinos y visitantes información sobre los principales atractivos, circuitos, propuestas gastronómicas, culturales y comerciales de la capital santacruceña. Además, presenta la experiencia inmersiva de realidad virtual “Pisar Malvinas”, que permite realizar un recorrido virtual por las Islas Malvinas y despierta un gran interés entre el público.En Punta Arenas, la promoción se realiza en el marco del tradicional Chapuzón del Estrecho, mientras que en Río Turbio la secretaria de Turismo, Mercedes Neil, participó del lanzamiento de la temporada invernal del Centro Invernal Valdelén, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los destinos turísticos de la región. A su vez, el Municipio promociona la Gran Peña del Frío, que se realizará los días 24 y 25 de julio en el Boxing Club, con entrada libre y gratuita. El evento contará con artistas y bandas locales, stands de emprendedores, el Patio Patagónico, sorteos y distintas propuestas para disfrutar en familia. La secretaria de Turismo, Mercedes Neil, destacó que “estas acciones permiten mostrar todo lo que Río Gallegos tiene para ofrecer e invitar a vecinos y visitantes a participar de las propuestas culturales y turísticas que impulsa el Municipio. La decisión del intendente Pablo Grasso es que Río Gallegos esté presente en cada evento importante de la región, mostrando todo el potencial que tiene nuestra ciudad. Promocionamos nuestros atractivos, la experiencia ‘Pisar Malvinas’ y también invitamos a participar de la Gran Peña del Frío, una propuesta que refleja nuestra identidad y el talento de nuestros artistas y emprendedores”.