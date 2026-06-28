Río Turbio dio inicio a la Temporada Invernal 2026 con un homenaje al Club Andino

Río Turbio puso en marcha oficialmente la Temporada Invernal 2026 con un acto que convocó a vecinos, autoridades municipales y provinciales, además de representantes de distintas instituciones. La ceremonia marcó el inicio de una nueva etapa de actividades vinculadas al deporte, el turismo y la recreación, consolidando a la localidad como uno de los principales destinos invernales de la región.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el reconocimiento al Club Andino Río Turbio, que este año celebra su 50° aniversario. El intendente Darío Menna, acompañado por funcionarios municipales y provinciales, entregó presentes conmemorativos en homenaje a la trayectoria de la institución y a su aporte al desarrollo de los deportes de montaña y la promoción turística local.

Como cierre del acto, las autoridades realizaron el tradicional encendido simbólico de la antorcha, gesto que dejó oficialmente inaugurada la Temporada Invernal 2026. Desde el Municipio destacaron que la nueva temporada representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el turismo, promover la práctica deportiva y acompañar el crecimiento de Río Turbio como destino de invierno.