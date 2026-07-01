La Municipalidad de Río Gallegos organiza "Patagonia Teje", el Encuentro Binacional Textil y de Diseño Patagónico

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, llevará adelante los días 11 y 12 de julio el encuentro "Patagonia Teje – Encuentro Binacional Textil y de Diseño Patagónico", una propuesta que reunirá a productores, artesanos, diseñadores y emprendedores de Argentina y Chile con el objetivo de fortalecer la integración regional y promover el desarrollo de la cadena de valor textil de la Patagonia.

La actividad se desarrollará de 15:00 a 20:00 horas en el Club Boca Río Gallegos y ofrecerá un espacio de intercambio, comercialización, capacitación y difusión de la producción textil y del diseño patagónico.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer una exposición de producción textil, lana ovina, diseño e indumentaria regional; acceder a la venta directa de emprendedores y productores de ambos lados de la cordillera; participar de capacitaciones y talleres a cargo de profesionales y referentes del sector; disfrutar de un desfile de diseño e indumentaria patagónica y presenciar un espectáculo acústico como cierre de cada jornada.

"Patagonia Teje" busca consolidarse como un ámbito de encuentro entre los distintos actores del sector, impulsando la cooperación binacional, el intercambio de conocimientos y la apertura de nuevas oportunidades comerciales para los emprendedores y productores de la región.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Río Gallegos reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las economías regionales, la promoción de la identidad patagónica y la generación de espacios que potencien el desarrollo productivo y la integración entre comunidades de Argentina y Chile.

El encuentro se realizará los días 11 y 12 de julio, de 15:00 a 20:00 horas, en el Club Boca Río Gallegos, con entrada libre y gratuita.