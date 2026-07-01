Dr. Gutiérrez: “Cumplimos un servicio solidario para toda la región”

Este miércoles 1° de julio, en el Multimedio Tiempo se realiza una nueva colecta externa de sangre impulsada por el Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Regional de Río Gallegos. La actividad se desarrollará hasta las 12 horas en las instalaciones ubicadas en Zapiola 451.

El Dr. José Gutiérrez visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador destacó la importancia de estas campañas para el sistema de salud.

“Quiero manifestar la alegría y el enorme placer que tenemos de estar en FM Tiempo y en Multimedio Tiempo. Estamos bastante ocupados y eso significa más cantidad de unidades para nuestros pacientes. Indudablemente, para la comunidad es muy importante cada una de las campañas que logramos hacer en estas colectas externas”, expresó.

Consultado sobre la realización de campañas fuera del ámbito hospitalario, Gutiérrez aseguró que se trata de una tarea permanente y fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario.

“Siempre falta y va a faltar porque es un trabajo constante, pero es habitual y nosotros debemos comprender a la medicina transfusional como un eslabón más en esta cadena que llamamos salud. Salud sin comunidad no existe. Nosotros como salud somos parte de la comunidad y la comunidad es corresponsable con nosotros de nuestros actos de salud”, sostuvo.

Y agregó: “El Banco de Sangre es de la comunidad. Nosotros tenemos el privilegio de poder administrar este servicio y, al mismo tiempo, de poder ser ese nexo entre esa persona que está sufriendo y necesitando y esa persona que generosamente se acerca para poder servir”.

Para el profesional, esa articulación es clave para fortalecer el sistema sanitario. “Esa unión entre comunidad y salud es la que va a hacer un trabajo virtuoso y nos va a permitir progresar como sociedad en cuanto a salud se refiere”, indicó.

Gutiérrez recordó que pueden donar sangre todas las personas de entre 18 y 65 años, presentando su documento de identidad.

“Vienen, llenan una planilla y posteriormente son evaluadas por profesionales que después van a aconsejar o no la donación de sangre”, explicó.

Luego de la extracción, las unidades son trasladadas al Centro Regional para su procesamiento y análisis. “Vamos a proceder a hacer el fraccionamiento en cada uno de los hemocomponentes en los que van a ser utilizados, como así también los estudios de inmunohematología y de serología conforme a la Ley Nacional de Sangre”, detalló.

El procedimiento demora cerca de 12 minutos que se suman a la entrevista previa.

El médico remarcó que la sangre recolectada no está destinada únicamente a Río Gallegos sino a toda la provincia. “Como centro regional cumplimos un servicio solidario para toda la región. Nosotros, más que cualquier otro punto del país, sabemos lo que son las distancias, sabemos lo que es el clima y lo que es tener las cosas difíciles”, afirmó

La cobertura incluye a localidades como San Julián, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, El Calafate, Río Turbio y Río Gallegos, tanto en el ámbito público como privado.

Sobre los tipos de sangre más necesarios, Gutiérrez aclaró que todos los grupos son importantes aunque los negativos suelen ser menos frecuentes.

“Todos los grupos sanguíneos son importantes porque siempre se necesitan, pero si vamos a hablar de grupos menos frecuentes son los grupos negativos y dentro de ese, tal vez, el de mayor utilidad en cuanto a la medicina transfusional es el 0 negativo porque con una unidad abarco una gran cantidad de pacientes”, explicó.

Finalmente, recordó las recomendaciones previas para quienes deseen donar.

“Es conveniente que tomen té, café o mate antes de venir y, si lo quieren acompañar con un par de galletitas de agua o mermelada, puede ser sin problema”, señaló.

En cambio, pidió evitar lácteos y alimentos con alto contenido graso. “No leche, no yogur, no queso, no manteca y evitar también panes con grasa o chicharrones. Todo lo demás, incluso frutas, pueden consumirlo sin inconvenientes antes de donar”, indicó.