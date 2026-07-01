Protección Civil pide extremar los cuidados en el hogar y al salir a la ruta

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz, brindó una serie de recomendaciones a los vecinos ante la llegada del invierno.

En primer lugar, recordó que pueden comunicarse al 103 ante cualquier eventualidad.

También destacó la importancia de consultar el estado de las rutas, salir con “extrema precaución” y “siempre avisar a alguien de la familia”.

Asimismo, instó a ventilar las viviendas y revisar los calefactores.

“Si se usa carbón, hay que ventilar por lo menos una hora para que ese carbón que están quemando no quede en el ambiente. Y tener las precauciones de siempre, la gente para poder secar su ropa suele poner cordeles. Traten de no ponerlos para evitar incendios porque se pueden caer en en el lugar donde tienen el calefactor o la garrafa. La pantalla es algo muy peligroso en una vivienda”, advirtió.

Según indicó, Protección Civil se encuentra trabajando de manera articulada con Desarrollo Social, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional para contar con partes de ruta permanentemente.

“En el día de ayer estuvimos con alerta amarilla, tuvimos algunos problemas en Perito Moreno y Los Antiguos donde hubo voladura de techos y árboles caídos, pero no afectó viviendas ni tampoco personas”, informó.

Por otro lado, indicó que hasta el momento no se registraron inconvenientes en la ciudad de Río Gallegos y aseguró que la entrega de leña se realiza con normalidad.

“En la semana se entregó leña, el fin de semana también. Desarrollo Social con tiempo trajo los recursos necesarios para poder enfrentar este invierno”, remarcó.

Por último, Gordillo indicó que cuentan con un listado de personas que no tienen gas y se les lleva leña “permanentemente”.