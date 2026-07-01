Miriam Giorgia: “Tenemos que ser empáticos y cuidarnos entre todos”

La presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia expresó su preocupación por los hechos de inseguridad registrados en la ciudad y la provincia. “Llamamos a la responsabilidad, al respeto y a colaborar entre todos los miembros de la comunidad”, afirmó. 
01 de julio de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Miriam Giorgia, presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, llamó a “ser empáticos y cuidarnos entre todos” ante los hechos de inseguridad registrados los últimos días.

“Nosotros todos los años, previo a la llegada del invierno, solemos tener una reunión con autoridades de la Policía para ver de qué forma abordan la situación de seguridad. Este año no la hemos tenido, dadas las circunstancias”, dijo en referencia al conflicto salarial y el quite de colaboración que mantienen los integrantes de la fuerza. 

Al respecto, Giorgia manifestó su solidaridad “tanto para nuestros vecinos que son policías, que están cuidándonos constantemente, al igual que para el Estado, que le toca hoy estar en esta situación económica tan difícil que estamos viviendo”. 

La dirigente remarcó que existe una preocupación generalizada en el sector. En ese marco, señaló que es importante entre comerciantes y vecinos “ser empáticos y cuidarnos entre todos”.

“Estamos atravesando una situación compleja, por lo que llamamos a la responsabilidad, al respeto y a colaborar entre todos los miembros de la comunidad”, afirmó.

Desde la Cámara de Comercio de Caleta Olivia agregaron que “el compromiso de cada vecino y la solidaridad son fundamentales para contribuir al cuidado mutuo y preservar la convivencia”.

A su vez, confiaron en que las partes involucradas “podrán encontrar, a través del diálogo, los caminos necesarios para superar esta situación y brindar la tranquilidad que Caleta Olivia necesita”.

La institución reafirmó su compromiso con la comunidad y se mostró a disposición para acompañar “toda iniciativa que promueva el trabajo conjunto, el entendimiento y la búsqueda de soluciones en beneficio de todos”.

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